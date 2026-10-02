TollRo: CNAIR anunță ce s-a rezolvat și ce mai au de făcut șoferii

CNAIR anunță că o parte dintre defecțiunile platformei TollRo au fost remediate, însă unele servicii sunt încă în lucru. Prestatorul estimează că sistemul va fi stabilizat complet în cel mult 72 de ore de la lansare.

Important pentru șoferi: obligația de plată a TollRo rămâne în vigoare.

În același timp, CNAIR spune că utilizatorii care nu au putut plăti sau nu au putut finaliza anumite operațiuni din cauza problemelor tehnice nu vor fi sancționați.

Ce trebuie să faci dacă urmează să circuli

Dacă ai nevoie să folosești sistemul TollRo, CNAIR recomandă să nu amâni formalitățile: îți creezi cont pe etoll.ro sau în aplicația TollRo, îți înrolezi vehiculul, cumperi tichetul de rută înainte de călătorie sau pornești sesiunea de tarifare din aplicație.

Plățile trebuie făcute numai prin canalele oficiale ale sistemului.

Ai încercat să plătești, dar nu ai reușit?

Dacă operațiunea a eșuat din cauza problemelor tehnice ale platformei, CNAIR spune că utilizatorul nu va fi sancționat pentru această perioadă de disfuncționalitate.

Totuși, această protecție nu înseamnă că TollRo a fost suspendat. Dacă platforma funcționează și plata poate fi efectuată, obligația de plată rămâne.

Ai plătit deja? Nu repeta imediat plata

CNAIR recomandă utilizatorilor care au efectuat o plată, dar nu au primit confirmarea, să nu facă o a doua plată automat.

Înainte de a încerca din nou, verificați, contul de pe etoll.ro sau din aplicația TollRo, dacă tranzacția apare în sistem, folderul Spam al adresei de e-mail, dovada plății din aplicația bancară sau extrasul de cont.

CNAIR spune că tranzacțiile efectuate în intervalul afectat sunt verificate printr-un proces de reconciliere și că sumele plătite nu se pierd.

Este recomandat să păstrați dovada plății până când verificările sunt finalizate.

Cine este protejat de la sancțiuni

CNAIR precizează că sistemul a avut disfuncționalități începând din 1 octombrie 2026 și că, în acest interval, utilizatorii nu vor fi sancționați în situațiile cauzate de problemele tehnice.

De asemenea, vehiculele care au o sesiune de tarifare activă în aplicație sau un tichet de rută valabil nu sunt considerate în situație de neplată.

CNAIR spune că, în aceste cazuri, tariful va fi stabilit ulterior pe baza datelor disponibile, fără costuri suplimentare.

Protecția se aplică însă doar situațiilor provocate de incidentul tehnic. Nu reprezintă o scutire generală de la plata TollRo și nu acoperă situațiile în care utilizatorul pur și simplu amână plata, deși sistemul permite efectuarea ei.

Ce probleme au fost rezolvate

În primele 12 ore după lansare, platforma a fost accesată de aproximativ 4 milioane de vizitatori și utilizatori autentificați. Au fost înregistrați aproximativ 50.000 de utilizatori și 170.000 de vehicule.

În același interval au fost emise peste 45.000 de tichete de rută, realizate peste 60.000 de plăți și peste 13.000 de alimentări ale portofelelor electronice.

Volumul foarte mare de accesări a generat probleme de funcționare.

Ce a fost remediat

Plățile cu cardul. Unele tranzacții și anumite tipuri de carduri nu puteau fi procesate prin EuPlătesc. CNAIR spune că problema a fost analizată împreună cu procesatorul și remediată.

Capacitatea platformei. Au existat perioade scurte în care sistemul a devenit indisponibil din cauza numărului mare de accesări. Capacitatea a fost suplimentată.

E-mailurile de confirmare. Unele mesaje au fost respinse sau filtrate de furnizorii mari de e-mail. CNAIR spune că fluxul de transmitere a fost modificat, iar rata de livrare s-a îmbunătățit.

Ce probleme mai sunt în lucru

Nu toate componentele sistemului sunt încă stabilizate.

CNAIR lucrează în continuare la comunicarea cu sistemele externe utilizate pentru emiterea produselor tarifare și verificarea vehiculelor, inclusiv serviciile RAR și DGPCI.

Sunt analizate și unele probleme legate de datele de hartă și restricțiile de circulație, care pot afecta calcularea traseelor și emiterea tichetelor.

Peste 1.000 de solicitări au fost transmise către serviciul de suport, iar mai mult de jumătate dintre acestea au fost deja soluționate.

Când ar trebui să fie rezolvat sistemul

Prestatorul estimează că stabilizarea completă va avea loc în cel mult 72 de ore de la 1 octombrie 2026, ora 00:00.

CNAIR spune că orice modificare a intervalului de disfuncționalitate va fi anunțată pe etoll.ro și în aplicația TollRo.

Până atunci, recomandarea pentru șoferi este simplă: încercați să efectuați plata atunci când sistemul permite acest lucru, păstrați dovada tranzacției și nu repetați o plată doar pentru că nu ați primit imediat confirmarea.

Pentru probleme care persistă, sesizările pot fi transmise prin formularul de contact de pe etoll.ro.

Transportatorii sunt rugați să includă în sesizare numerele de înmatriculare ale vehiculelor afectate.

Atenție la tentativele de fraudă: CNAIR recomandă efectuarea plăților TollRo exclusiv prin portalul oficial etoll.ro și aplicația mobilă TollRo. Nu trebuie urmate solicitări de plată primite prin alte canale.