Consultări, luni, la Palatul Cotroceni. Președintele va desemna un alt premier

La fel ca în cazul desemnării lui Eugen Tomac sau a lui Siegrfried Mureșan, și Nicușor Dan se va întâlni la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlamentul, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru.

Potrivit Administrației Prezidențiale, consultările vor avea loc, luni, după următorul program:

Ora 14:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 14:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 15:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 15:30 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 16:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 17:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 17:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 18:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 18:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 19:00 – Parlamentarii neafiliați.

Anterior, au mai fost organizate consultări în iunie, pentru desemnarea premierului, în urma cărora Eugen Tomac a fost propus în funcția de premier. Cu toate acestea, el nu a reușit să strângă suficiente voturi din partea partidelor, așa că acesta și-a depus mandatul în 14 iunie.

Atunci, Nicușor Dan l-a anunțat pe Veștea ca următoare propunere de premier, fără a se consulta, însă cu reprezentanții partidelor. Guvernul Veștea nu a trecut de votul din 22 iunie.

O a doua rundă de consultări cu partidele a fost desfășurată la Cotroceni, în 17 septembrie, în urma cărora Sigfried Mureșan a fost ales ca premier desemnat. Președintele a motivat decizia prin faptul că acesta a fost menționat de reprezentanții partidelor.

Totuși, Guvernul Mureșan nu a trecut de votul din Parlament, miercuri, 30 septembrie, fiind respins cu 182 de voturi „pentru”, mai puțin decât minimumul 233 necesare.