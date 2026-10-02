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Consultări, luni, la Palatul Cotroceni. Președintele va desemna un alt premier

Administrația Prezidențială a publicat, vineri, programul consultărilor cu reprezentanții partidelor politice. Șeful statului se va sfătui, luni, cu reprezentanții partidelor pentru alegerea unui nou premier desemnat.
Consultări, luni, la Palatul Cotroceni. Președintele va desemna un alt premier
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Daiana Rob
02 oct. 2026, 13:09, Politic
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La fel ca în cazul desemnării lui Eugen Tomac sau a lui Siegrfried Mureșan, și Nicușor Dan se va întâlni la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlamentul, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru.

Potrivit Administrației Prezidențiale, consultările vor avea loc, luni, după următorul program:

  • Ora 14:00 – Partidul Social Democrat (PSD);
  • Ora 14:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);
  • Ora 15:00 – Partidul Național Liberal (PNL);
  • Ora 15:30 – Uniunea Salvați România (USR);
  • Ora 16:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
  • Ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
  • Ora 17:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);
  • Ora 17:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);
  • Ora 18:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;
  • Ora 18:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
  • Ora 19:00 – Parlamentarii neafiliați.

Anterior, au mai fost organizate consultări în iunie, pentru desemnarea premierului, în urma cărora Eugen Tomac a fost propus în funcția de premier. Cu toate acestea, el nu a reușit să strângă suficiente voturi din partea partidelor, așa că acesta și-a depus mandatul în 14 iunie.

Atunci, Nicușor Dan l-a anunțat pe Veștea ca următoare propunere de premier, fără a se consulta, însă cu reprezentanții partidelor. Guvernul Veștea nu a trecut de votul din 22 iunie.

O a doua rundă de consultări cu partidele a fost desfășurată la Cotroceni, în 17 septembrie, în urma cărora Sigfried Mureșan a fost ales ca premier desemnat. Președintele a motivat decizia prin faptul că acesta a fost menționat de reprezentanții partidelor.

Totuși, Guvernul Mureșan nu a trecut de votul din Parlament, miercuri, 30 septembrie, fiind respins cu 182 de voturi „pentru”, mai puțin decât minimumul 233 necesare.

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