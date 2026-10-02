Scandalul ambasadoarei SUA în Grecia ajunge în Congres. România, în centrul acuzațiilor

După o investigație a publicației The Wall Street Journal care leagă activitatea acesteia de promovarea unor proiecte energetice ale companiei grecești Aktor Group, reprezentantul Gregory Meeks, liderul democrat al Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei, și senatoarea Jeanne Shaheen, lidera democrată a Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, au cerut explicații și documente de la secretarul de stat Marco Rubio. Meeks a cerut ca Guilfoyle să fie îndepărtată din funcție în cazul în care acuzațiile relatate se confirmă.

România, în centrul acuzațiilor

România apare în centrul unuia dintre cele mai sensibile episoade relatate de WSJ. Potrivit investigației, la o cină organizată la Atena în martie, în timpul unei discuții despre iminenta cădere a guvernului condus de Ilie Bolojan, Guilfoyle ar fi spus că Statele Unite pot produce o schimbare politică similară și în alte țări, inclusiv în Grecia. În scrisoarea sa către Rubio, Meeks citează explicit această relatare și spune că ea a generat preocupări în Grecia și România cu privire la o eventuală intervenție americană în politica internă a aliaților.

Afirmația este prezentată de Wall Street Journal pe baza relatării unei persoane care ar fi participat la cină și a altor persoane cărora le-ar fi fost relatat episodul. Reprezentanții ambasadoarei au contestat caracterizarea conversației.

Reacții la București

Căderea Guvernului Bolojan a avut loc ulterior, după retragerea PSD din coaliția de guvernare și votul parlamentar care a dus la demiterea executivului. În România, acuzațiile au generat reacții politice și solicitări de clarificări. Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, a declarat că Statele Unite au „încredere deplină în democrația din România” și că problemele politice interne trebuie rezolvate de România.

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a precizat că vizita lui Guilfoyle la București, în martie, a avut loc în contextul unui eveniment al mediului privat de afaceri și nu a reprezentat o negociere cu statul român.

Miza energetică

Legătura cu România este și una energetică. Guilfoyle a promovat în sud-estul Europei proiecte privind transportul gazului natural lichefiat american, inclusiv prin așa-numitul Coridor Vertical, care leagă infrastructurile de gaze din Grecia, Bulgaria și România de piețele din nord și est. Wall Street Journal a relatat că Aktor Group, companie susținută de lobbyistul Christos Marafatsos, a fost una dintre firmele ale căror proiecte au beneficiat de atenția ambasadoarei.

Potrivit documentelor de lobby citate de WSJ, Aktor i-a plătit lui Marafatsos 160.000 de dolari până în iunie 2026 pentru a stabili contacte cu Departamentul de Stat, Departamentul pentru Energie și biroul președintelui SUA. WSJ a relatat că acesta a participat la numeroase întâlniri oficiale ale lui Guilfoyle, inclusiv cu oficiali străini, iar unii dintre participanți nu ar fi știut că era lobbyist plătit al companiei.

Congresul cere verificări și privind zborurile

Noul episod prezentat în Congresul SUA adaugă și problema deplasărilor cu avioane private. Parlamentarii îi cer Departamentului de Stat să verifice dacă respectivele călătorii au respectat regulile instituției și dacă au existat eventuale conflicte de interese. Reprezentanții lui Guilfoyle susțin că ambasadoarea a respectat regulile etice ale Departamentului de Stat și resping acuzațiile de conduită necorespunzătoare.