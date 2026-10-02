AUR va acorda consultanță juridică tuturor celor vizați de măsuri abuzive în urma protestelor din ultimele săptămâni

Reamintim că România este țara în care alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate, în care candidaturi la cea mai înaltă funcție în stat au fost respinse și candidații interziși să mai participe și în care încrederea unei părți importante a societății în independența și imparțialitatea justiției este serios afectată. În acest context, fiecare nou exces al autorităților adâncește suspiciunea că România înaintează pe un drum periculos pentru o democrație, țara noastră fiind la un pas de dictatură.

Statul trebuie să aplice legea proporțional și să garanteze drepturile fundamentale ale celor care protestează pașnic, nu să își persecute propriii cetățeni. Tocmai de aceea Alianța pentru Unirea Românilor va oferi consultanță juridică tuturor celor vizați de măsuri abuzive în urma protestelor desfășurate în aceste zile pentru susținerea lui Călin Georgescu, precum și crescătorilor de animale sancționați în urma protestului organizat în Capitală în urmă cu câteva săptămâni. Cei vizați de amenzi, procese-verbale sau alte măsuri juridice se pot prezenta zilnic, între orele 10:00 și 15:00, la sediile noastre din întreaga țară.

Suntem alături de românii care consideră că au devenit victime ale abuzurilor autorităților și ale Guvernului și îi vom sprijini să își cunoască și să își exercite drepturile.

Cerem Jandarmeriei, Poliției și tuturor instituțiilor de forță echidistanță și reținere în exercitarea atribuțiilor, indiferent de opțiunile politice ale manifestanților.