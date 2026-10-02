Răsturnare de situație în PNL. Gheorghe Falcă: „E foarte bine ca AUR să ajungă la guvernare”

Gheorghe Falcă precizează la RFI că PNL îi va cere președintelui Nicușor Dan la consultările de luni să dea guvernarea pe mâna celor care au demis Guvernul Bolojan. „Nu facem nici o ședință pentru ziua de luni”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat după respingerea Guvernului Mureșan la votul de învestire din Parlament că va desemna un nou premier luni, după ce se consultă cu partidele. Șeful statului le cere acestora ca „în acest răgaz să-şi organizeze şedinţele interne şi să vină de data asta cu soluţii care să poată să treacă”.

Gheorghe Falcă îi răspunde: „În primul rând, nu facem nici o ședință pentru ziua de luni, pentru că noi o să mergem să-i spunem președintelui: domnule președinte, am constatat și noi ce ați constatat și dvs., n-am avut o majoritate, PSD-ul nu a dorit să aibă o întânire cu prim-ministrul desemnat, vă rugăm frumos celor care au arătat că au o majoritate dați-le mandatul”.

Vicepreședintele PNL crede că ar fi bine ca AUR să ajungă la guvernare, ca să demonstreze ce poate.

„E foarte bine ca și AUR să ajungă la guvernare, pentru că imaginea astăzi în România este că AUR are soluții, pentru foarte mulți oameni AUR are această imagine că este un partid de soluții. E un partid care are un anumit sprijin din exteriorul României, pentru mine de la est, din Rusia. Vreau să știți că nu este singurul partid din Europa care are sprijin din Rusia”.

De ce ar fi bine ca AUR să ajungă la putere

Întrebat de ce ar fi foarte bine ca AUR, un partid cu sprijin din Rusia, să ajungă la putere,

Gheorghe Falcă a răspuns: „Eu cred că este momentul să beneficiem, între ghilimele, de cunoștințele lor și să vadă electoratul lor adevărata valoare a acestui partid”.

Întrebat dacă asta nu ar însemna o izolare politică a României, eurodeputatul PNL a precizat: „Dacă premierul este de la PSD, nu ar însemna o izolare politică a României (…). În momentul în care vii la guvernare și vii cu un partener, viața te va obliga să faci și mult bine, nu doar ce gândeai tu când erai în Opoziție, nu doar strigând suveranitate, să plece multinaționalele de aici, gafe enorme în limbajul politic. Viața te va obliga să lucrezi (…). Eu am încredere că poate să existe o domolire și în același timp o majoritate care dă un Guvern funcțional”.