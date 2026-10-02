Val de postări în mediul online după audierea lui Bolojan la DNA Iași. Liderii PNL, mesaje de susținere

Audierea lui Ilie Bolojan, în calitate de martor, la Direcția Națională Anticorupție Iași a stârnit un val de reacții în mediul online, după ce premierul interimar a fost chestionat vineri, 2 octombrie, în dosarul lui Fănel Bogoș.

Primul care a reacționat a fost Florin Bîrț, primarul liberal al municipiului Oradea, cel care i-a continuat mandatul de edil lui Ilie Bolojan.

„În aceste zile, presiunile politice sunt foarte mari pentru formarea unui nou Guvern și, în același timp, există presiuni pentru ca PNL să devină din nou o anexă a PSD. Mai mult, aceste presiuni vin și din interiorul PNL”, a declarat primarul din Oradea, într-o postare pe Facebook.

Numărul doi din PNL îi ia apărarea lui Bolojan

Și cel numit de Ilie Bolojan prim-vicepreședinte al PNL, Dan Motreanu, a reacționat pe Facebook, spunând că liderul liberalilor ar fi acuzat pe nedrept.

„Doar cine nu îl cunoaște pe Ilie Bolojan, după aproape 20 de ani în funcții publice importante, poate crede că la el se poate ajunge pentru trafic de influență. Sau cei care, cu rea-credință, încearcă să transforme simplul fapt că există cineva care lasă să se înțeleagă că are influență asupra lui într-o suspiciune asupra lui Ilie Bolojan”, a declarat Dan Motreanu pe rețelele de socializare.

Apropiați din PNL ai lui Bolojan, mesaje de susținere

Inclusiv Oana Gheorghiu, intrată în partid în această vară și trimisă direct la șefia PNL Sector 4, a anunțat că audierea lui Ilie Bolojan ar fi o „înscenare”. Ea spune că rămâne alături de premier.

„Ilie Bolojan a aprins lumina în cămară și a deranjat privilegiile și sinecurile. Așa că au încercat să-i inventeze fel și fel de acuzații și înscenări. Oamenii cinstiți nu pot fi șantajați”, a mai precizat Gheorghiu.

Mihai Coteț, vicepreședinte al Senatului, a transformat mesajul de susținere pentru președintele PNL într-un atac dur la adresa adversarilor politici.

„La Partidul Social Democrat, divizia Nordis, deja s-a declanșat festivalul ipocriziilor și manipulărilor”, a transmis liderul liberal, în postarea sa pe Facebook.

Ilie Bolojan a fost întrebat de anchetatori, conform spuselor sale, despre întâlnirea pe care a avut-o în noiembrie 2025 cu afaceristul Fănel Bogoș. În cele 15 minute în care cei doi au discutat anul trecut, omul de afaceri i-ar fi cerut lui Bolojan demiterea șefului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.