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Franța ia în considerare eliberarea unei părți importante din rezervele de petrol și motorină, ca răspuns la presiunile exercitate de SUA

Oficialii francezi au propus vineri eliberarea unei cantități importante din rezervele strategice de petrol și motorină, în cadrul unor discuții de urgență, după ce Washingtonul a cerut capitalelor europene să apeleze la stocurile de rezervă sau să se confrunte cu o posibilă interdicție severă asupra exporturilor de combustibili, potrivit Politico.
Franța ia în considerare eliberarea unei părți importante din rezervele de petrol și motorină, ca răspuns la presiunile exercitate de SUA
Iulian Moşneagu
02 oct. 2026, 13:32, Știri externe
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În cadrul unei reuniuni a înalților oficiali europeni din domeniul energiei, desfășurată vineri, Parisul a propus ca țările UE să elibereze 50 de milioane de barili de țiței și 50 de milioane de barili de motorină, potrivit surselor Politico. Una dintre acestea a precizat că propunerea este încă în curs de evaluare tehnică.

Propunerea vine după ce secretarul american pentru Energie, Chris Wright, le-a cerut țărilor europene să elibereze, pe o perioadă de trei luni, 120 de milioane de barili din rezervele strategice, pentru a contracara creșterea prețurilor la motorină, în caz contrar urmând să fie impuse restricții la exporturi.

Potrivit surselor citate, oferta de compromis a Franței de vineri a venit ca răspuns la o nouă solicitare adresată de SUA președintelui francez Emmanuel Macron de a elibera 100 de milioane de barili de combustibil, care ar trebui să fie în totalitate motorină.

Berlinul, pe de altă parte, a fost reticent în privința eliberării oricărei cantități de petrol.

„Germania și alte țări nu vor să fie folosite; doresc să elibereze stocuri doar din motive reale de securitate a aprovizionării”, a declarat una dintre aceste surse pentru Politico, vorbind sub condiția anonimatului. Germania și Franța dețin cele mai mari rezerve de petrol și produse petroliere din Europa, conform statisticilor oficiale ale UE.

Într-un comunicat, Palatul Élysée a anunțat că Emmanuel Macron va convoca o reuniune a liderilor G7 „cât mai curând posibil, pentru a coordona măsurile necesare în vederea reducerii presiunii asupra prețurilor și asigurării aprovizionării cu țiței și produse rafinate în țările G7 și la nivel global”.

Macron a avut joi seară o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump pentru a „discuta situația energetică globală” și pentru a „asigura disponibilitatea globală a produselor rafinate”, a precizat Palatul Élysée.

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