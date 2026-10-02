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Hegseth creează un birou pentru religie la Pentagon: „Departamentul nostru își pune întreaga armură a lui Dumnezeu”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat crearea unui nou Office of Religious Affairs la Pentagon, o structură care va raporta direct ministrului și va avea rolul de a sprijini activitatea capelanilor militari.
Hegseth creează un birou pentru religie la Pentagon: „Departamentul nostru își pune întreaga armură a lui Dumnezeu”
Sursa foto: Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
02 oct. 2026, 13:23, Știri externe
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Hegseth a anunțat noul birou într-un discurs susținut miercuri la baza Marine Corps din Quantico, Virginia, arată Euronews. El a spus că structura va oferi „sprijin religios de primă clasă” și va susține activitatea capelanilor la cel mai înalt nivel al Departamentului Apărării.

Hegseth: „Bătălia reală este spirituală”

În discurs, Hegseth a folosit în mod repetat referințe creștine. „Departamentul nostru își pune, ca să spunem așa, întreaga armură a lui Dumnezeu, pentru că, în timp ce purtăm războaie fizice, știm cu toții că adevărata bătălie este spirituală”, a declarat el.

Hegseth, care este creștin evanghelic, a organizat în trecut servicii religioase pentru angajații Pentagonului și a vorbit în repetate rânduri despre Statele Unite ca despre o națiune creștină. Potrivit Pentagonului, Office of Religious Affairs va reprezenta interesele capelanilor militari și ale serviciilor religioase în cadrul Departamentului Apărării.

Instituția precizează însă că noul birou nu va obliga personalul să participe la activități religioase, nu va favoriza o anumită credință și nu va diminua drepturile militarilor care aparțin unei alte religii sau nu au nicio afiliere religioasă.

Biroul va avea atribuții și pentru familiile militarilor

Directorul noii structuri nu a fost încă desemnat. Un memorandum al Pentagonului arată că acesta va coordona resursele spirituale disponibile în cadrul Departamentului. Printre atribuții se află și sprijinul pentru familiile militarilor care aleg forme de educație la domiciliu bazate pe credință.

Documentul menționează, de asemenea, inițiative religioase care ar urma să contribuie la reducerea sinuciderilor în cadrul Departamentului Apărării.

Hegseth a susținut că dorește ca rolul capelanilor să fie mai concentrat pe credință și mai puțin pe concepte precum „self-help” și „self-care”. În paralel, el a introdus și alte modificări în cadrul corpului de capelani. Aceștia nu mai trebuie să poarte gradul militar pe uniformă, ci să fie identificați prin însemne religioase.

Critici privind rolul creștinismului în Pentagon

Anunțul a atras rapid critici din partea organizațiilor care militează pentru separarea dintre stat și religie. Rachel Laser, președinta Americans United for Separation of Church and State, a susținut că Pentagonul trebuie să protejeze libertatea religioasă a tuturor militarilor și a criticat rolul acordat creștinismului în noile politici. Noua structură nu este însă fără precedent în administrația federală americană. Birouri cu profil religios sau bazate pe credință au existat și în administrațiile anterioare.

În timpul administrației Obama, Departamentul de Stat a avut un Office of Religion and Global Affairs. Potrivit cercetătorului în domeniul religiei Shaun Casey, acesta avea însă un rol diferit: analiza implicațiile politice ale religiei în zonele de conflict, fără a promova religia sau bunăstarea spirituală. Administrația Donald Trump a creat, la rândul său, un White House Faith Office.

În același timp, Departamentul Apărării a redus numărul afilierilor religioase recunoscute oficial, de la peste 200 la 31. Noua listă nu mai include ateismul, unitarienii universaliști, păgânismul și wicca, potrivit relatării presei internaționale. La finalul discursului de la Quantico, Hegseth le-a transmis capelanilor să-și urmeze vocația, să rămână fermi și să „propovăduiască adevărul”, înainte de a cita un verset din Biblie.

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