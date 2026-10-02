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Coreea de Nord, declarații ostile privind explozia unei mine în Zona Demilitarizată: Sunt absolut patetici

Autoritățile nord-coreene au respins acuzațiile Seulului potrivit cărora mine nord-coreene ar fi rănit grav militari sud-coreeni în Zona Demilitarizată, calificând solicitarea Seului de a prezenta scuze, drep „patetică și josnică”.
Coreea de Nord, declarații ostile privind explozia unei mine în Zona Demilitarizată: Sunt absolut patetici
Foto: Hepta
Radu Mocanu
02 oct. 2026, 12:59, Știri externe
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Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a declarat că Phenianul nu a amplasat în mod intenționat mine în zona de frontieră, potrivit agenției KCNA, citate de Reuters

Aceasta a afirmat că Phenianul nu a amplasat în mod deliberat mine în zona de frontieră, criticând solicitările venite din partea conducerii Coreei de Sud. 

„Coreea de Sud a cerut chiar și scuze din partea noastră. Este cu adevărat patetic și  josnic”, a transmis sora secretarului general al Partidului Muncitoresc din Coreea de Nord. 

Referitor la lucrările de consolidare pe care Nordul le efectuează în Zona Demilitarizată, Kim a spus că urmăresc închiderea definitivă a graniței, astfel încât „nici măcar animalele sălbatice să nu poată trece”. 

Explozia minei, o încălcare a armistițiului

Afirmația vine după ce Seulul a afirmat în această săptămână că mine nord-coreene au provocat explozia în urma căreia mai mulți militari sud-coreeni au fost grav răniți în timpul unei misiuni de recunoaștere. 

În urma unei anchete comune realizate de armata sud-coreeană și Comandamentul Națiunilor Unite (UNC), organismul care supraveghează respectarea armistițiului din Războiul din Coreea, UNC a concluzionat miercuri că incidentul reprezintă o încălcare a acordului de armistițiu. 

Relații bilaterale la cel mai scăzut nivel

Relațiile dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud s-au deteriorat puternic în ultimii ani. Phenianul a renunțat la reunificare ca obiectiv național și a descris Coreea de Sud drept „principalul său dușman”. 

În ciuda escaladării tensiunilor, președintele sud-coreean Lee Jae Myung a făcut apel la  restabilirea încrederii în peninsulă.

„Sper ca Nordul să ni se alăture acum pe calea restabilirii încrederii și a reluării dialogului, după o lungă întrerupere. Vom urmări în mod constant măsuri practice pentru a reduce tensiunile militare dintre cele două Corei”, preciza Lee. 

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