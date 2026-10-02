Coreea de Nord, declarații ostile privind explozia unei mine în Zona Demilitarizată: Sunt absolut patetici

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a declarat că Phenianul nu a amplasat în mod intenționat mine în zona de frontieră, potrivit agenției KCNA, citate de Reuters.

Aceasta a afirmat că Phenianul nu a amplasat în mod deliberat mine în zona de frontieră, criticând solicitările venite din partea conducerii Coreei de Sud.

„Coreea de Sud a cerut chiar și scuze din partea noastră. Este cu adevărat patetic și josnic”, a transmis sora secretarului general al Partidului Muncitoresc din Coreea de Nord.

Referitor la lucrările de consolidare pe care Nordul le efectuează în Zona Demilitarizată, Kim a spus că urmăresc închiderea definitivă a graniței, astfel încât „nici măcar animalele sălbatice să nu poată trece”.

Explozia minei, o încălcare a armistițiului

Afirmația vine după ce Seulul a afirmat în această săptămână că mine nord-coreene au provocat explozia în urma căreia mai mulți militari sud-coreeni au fost grav răniți în timpul unei misiuni de recunoaștere.

În urma unei anchete comune realizate de armata sud-coreeană și Comandamentul Națiunilor Unite (UNC), organismul care supraveghează respectarea armistițiului din Războiul din Coreea, UNC a concluzionat miercuri că incidentul reprezintă o încălcare a acordului de armistițiu.

Relații bilaterale la cel mai scăzut nivel

Relațiile dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud s-au deteriorat puternic în ultimii ani. Phenianul a renunțat la reunificare ca obiectiv național și a descris Coreea de Sud drept „principalul său dușman”.

În ciuda escaladării tensiunilor, președintele sud-coreean Lee Jae Myung a făcut apel la restabilirea încrederii în peninsulă.

„Sper ca Nordul să ni se alăture acum pe calea restabilirii încrederii și a reluării dialogului, după o lungă întrerupere. Vom urmări în mod constant măsuri practice pentru a reduce tensiunile militare dintre cele două Corei”, preciza Lee.