Trump a cerut ajutorul lui Grok înainte de operațiunea împotriva lui Maduro. Ce i-a răspuns AI-ul lui Musk

Întâlnirea dintre Trump și Elon Musk a avut loc în decembrie 2025, la Casa Albă, cu aproximativ o lună înainte de operațiunea americană din Venezuela, scrie Euronews. Potrivit unei persoane prezente la întâlnire, citată de Time, Trump a petrecut ore întregi adresând întrebări lui Grok despre președinția sa, moștenirea politică și situația din Venezuela.

Ce răspunsuri i-a oferit Grok lui Trump

Una dintre întrebări a vizat reacția populației venezuelene în cazul capturării lui Nicolás Maduro. Grok ar fi răspuns că Maduro era un lider represiv și profund nepopular și că mulți venezueleni ar fi celebrat înlăturarea sa. Operațiunea americană a avut loc pe 3 ianuarie 2026. După capturarea lui Maduro, în Venezuela au existat manifestații de bucurie, iar Trump ar fi rămas impresionat de răspunsul chatbotului.

Informațiile publicate de Time nu arată însă că Grok i-ar fi recomandat direct lui Trump să îl captureze pe Maduro. Chatbotul a fost întrebat despre posibila reacție a venezuelenilor, nu despre emiterea unui ordin militar.

Ce se întâmpla în Venezuela înaintea operațiunii

În perioada întâlnirii dintre Trump și Musk, tensiunile dintre Washington și Caracas erau în creștere. Administrația Trump desfășura Operațiunea Southern Spear împotriva unor ambarcațiuni venezuelene pe care le acuza de legături cu traficul de droguri. Washingtonul intensificase presiunea asupra guvernului Maduro și declarase administrația acestuia organizație teroristă străină.

În același timp, administrația americană pregătea scenarii pentru perioada de după o eventuală înlăturare a lui Maduro. Dezvăluirea Time ridică astfel întrebări despre rolul pe care inteligența artificială l-a avut în procesul de analiză a unei operațiuni militare cu implicații geopolitice majore.

Grok ajunge tot mai aproape de deciziile militare

Cazul apare într-un moment în care administrația Trump extinde utilizarea inteligenței artificiale în instituțiile americane. Grok este folosit în anumite activități guvernamentale, iar oficiali ai Pentagonului au declarat că versiunea Gov Grok a fost utilizată în timpul războiului cu Iranul pentru sprijinirea desfășurării forțelor și a selecției țintelor.

Și alte modele de inteligență artificială au fost aprobate pentru anumite utilizări în guvernul american, inclusiv ChatGPT, Claude și Llama. Dezvăluirea despre întâlnirea din decembrie îl readuce și pe Elon Musk în centrul dezbaterii privind legătura dintre tehnologie, administrația Trump și politica de apărare a Statelor Unite.

În această săptămână, secretarul Apărării Pete Hegseth i-a desemnat pe Musk, fondatorul Anduril, Palmer Luckey, și fostul președinte al Camerei Reprezentanților, Newt Gingrich, să conducă un studiu al Pentagonului privind viitorul războiului.