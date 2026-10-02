Petrolul se ieftinește cu peste 3% și ajunge sub 100 de dolari pe baril

Ambele referințe principale pentru prețul petrolului au scăzut vineri: contractele futures pentru petrolul Brent cu livrare în decembrie au coborât cu 3,1%, până la 99,13 dolari pe baril, iar cele pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI), cu livrare în noiembrie, au scăzut cu 4%, până la 89,18 dolari pe baril, potrivit CNBC.

Cotațiile au scăzut în cursul dimineții, după apariția informațiilor privind o posibilă eliberare a rezervelor de motorină și țiței, pe fondul deficitului de motorină de pe piața mondială.

Europa analizează folosirea rezervelor de combustibili

Statele UE discută vineri, în regim de criză, măsuri pentru reducerea prețurilor motorinei. Franța a propus eliberarea a 50 de milioane de barili de motorină din rezerve, iar membrii Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) ar putea pune pe piață alte 50 de milioane de barili de țiței.

Și Washingtonul a cerut statelor europene să pună rapid pe piață cantități suplimentare din rezerve, dat fiind faptul că deficitul de motorină afectează inclusiv economia americană.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, le-a cerut joi partenerilor europeni ai SUA să grăbească furnizarea cantităților deja promise și să pună la dispoziție noi rezerve pentru a compensa perturbările actuale ale aprovizionării.

Jumătate din importurile de motorină ale UE vin din SUA

Presiunile asupra pieței europene sunt amplificate de dependența UE de importurile americane. Statele Unite au furnizat aproximativ jumătate din importurile de motorină ale Uniunii Europene în luna august.

Această dependență a devenit importantă după ce președintele american Donald Trump a evocat în repetate rânduri posibilitatea restricționării exporturilor de motorină. În ultimele zile, însă, liderul de la Casa Albă și-a temperat poziția, după ce Arabia Saudită a reluat încărcarea petrolierelor în portul Yanbu și a repornit conducta East-West, contribuind la revenirea exporturilor de țiței din Golf.

Petrolul încheiase ședința precedentă în creștere, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al informațiilor privind trimiterea de către Statele Unite a unui al treilea grup de luptă cu portavion în regiune, alături de o forță amfibie cu aproximativ 2.000 de pușcași marini.