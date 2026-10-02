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Protest anemic pentru Călin Georgescu. Mai puțin de 50 de oameni au revenit la Arestul Central

Protestele în sprijinul lui Călin Georgescu continuă vineri în fața Arestului Central din București, însă cu mult mai puțini participanți decât cu o seară înainte. Mai puțin de 50 de persoane se află în zonă, față de peste 450 joi seară.
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Maria Miron
02 oct. 2026, 13:41, Social
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Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale s-au întors vineri în fața Arestului Central, pe strada George Georgescu din București, unde Călin Georgescu se află în arest preventiv. În jurul prânzului, în zonă erau aproximativ 40-50 de persoane.

Imaginile surprinse la fața locului arată un singur cort rămas în zonă, același care se afla acolo și cu o zi înainte. În jurul acestuia sunt mai multe persoane, unele așezate pe spațiul verde, altele pe borduri.

Protestatarii au cu ei steaguri tricolore, iar în apropierea cortului este rezemată o pancartă cu mesajul „Călin Georgescu, persecutat politic”.

Protestul este liniștit la această oră, fără scandări și fără manifestații zgomotoase.

Peste 450 de persoane au protestat joi seară

Numărul participanților este mult mai redus față de seara precedentă. Joi, peste 450 de persoane s-au adunat în fața Arestului Central, în cea de-a treia zi consecutivă de proteste în sprijinul lui Călin Georgescu.

Protestele au început după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Călin Georgescu este cercetat de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

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