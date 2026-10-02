România, printre țările UE cu cele mai puține mamografe. Luna de conștientizare a cancerului de sân

Numărul de mamografe din România este similar cu cel din Polonia, Cehia și Suedia, România aflându-se astfel în grupul statelor membre cu cea mai redusă dotare raportată la populație.

România avea, în 2024, 1,1 unități de mamografie la 100.000 de locuitori, potrivit datelor Eurostat prezentate vineri, 2 octombrie 2026.

De cealaltă parte, Grecia (7,6 unități) și Cipru (6,9) au înregistrat cea mai mare disponibilitate de mamografe la 100.000 de locuitori.

În ceea ce privește screeningul, România nu figurează cu date privind proporția femeilor care au efectuat o mamografie în cadrul unui program organizat.

Datele arată că Danemarca, Suedia și Finlanda au înregistrat cele mai ridicate rate de screening pentru cancerul de sân în rândul femeilor cu vârste cuprinse între 50 și 69 de ani care au efectuat o mamografie în ultimii doi ani. Este vorba de procente de peste 80%.

La polul opus, Ungaria (27,2%) și Cipru (29,2%) au înregistrat cele mai scăzute rate de screening pentru cancerul de sân.

Cancerul de sân este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer în rândul femeilor din Uniunea Europeană. Eurostat publică datele în contextul Lunii de conștientizare a cancerului de sân, marcată în fiecare an în luna octombrie.