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Reuniune de urgență a G7 pentru prețul motorinei. Trump amenință că oprește exporturile

Trump amenință Europa cu oprirea exporturilor de motorină, iar marile puteri se reunesc de urgență. Ce se discută azi la G7.
Reuniune de urgență a G7 pentru prețul motorinei. Trump amenință că oprește exporturile
Andreea Tobias
02 oct. 2026, 17:39, Știri externe
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Țările G7 ar urma să discute vineri, de urgență, eliberarea unor rezerve de motorină, pentru a reduce prețurile. Întâlnirea vine după ce Donald Trump a amenințat cu interzicerea exporturilor americane de motorină.

Planul a fost confirmat de patru surse familiarizate cu discuțiile, potrivit Politico.

Statele Unite au pus presiune pe țările europene să folosească rezervele proprii de motorină. În caz contrar, Washingtonul ar putea opri exporturile.

Ce propune Franța

Joi, SUA i-au cerut lui Emmanuel Macron eliberarea a 100 de milioane de barili de motorină, în 180 de zile.

Parisul a venit cu o contrapropunere: câte 50 de milioane de barili de motorină și de țiței.

Palatul Élysée a anunțat vineri că Franța vrea o reuniune pe această temă „cât mai curând posibil”.

Cine participă

Din G7 fac parte Franța, Germania, Italia, Regatul Unit, Statele Unite, Canada și Japonia.

Reuniunea este programată vineri după-amiază, dar ora exactă nu a fost anunțată. Din partea Regatului Unit va participa ministrul Ed Miliband, potrivit unui oficial guvernamental.

Discuțiile au loc pe fondul îngrijorării tot mai mari privind creșterea prețului motorinei.

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