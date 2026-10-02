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Germania prelungește controalele la frontiere până în 2027. Atenționare MAE pentru români

Germania prelungește cu încă șase luni controalele la frontierele terestre, până la 15 martie 2027, iar Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe românii care călătoresc, tranzitează sau se află în această țară.
Germania prelungește controalele la frontiere până în 2027. Atenționare MAE pentru români
Maria Miron
02 oct. 2026, 17:51, Știri externe
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Autoritățile germane au decis menținerea controalelor la frontierele terestre pentru o nouă perioadă de șase luni. Măsura este valabilă până la 15 martie 2027, potrivit atenționării transmise de MAE.

Ministerul recomandă cetățenilor români să consulte informațiile puse la dispoziție de autoritățile germane, inclusiv cele ale Ministerului Federal de Interne și Poliției Federale.

Românii care au nevoie de asistență consulară pot apela Ambasada României la Berlin sau unul dintre Consulatele Generale ale României din Bonn, München și Stuttgart, în funcție de circumscripția consulară.

Pentru situații dificile, speciale sau urgente, MAE pune la dispoziție următoarele numere de telefon de permanență, în funcție de circumscripția consulară: Ambasada României la Berlin – +49 16 01 579 938; Consulatul General al României la Bonn – +49 17 35 757 585; Consulatul General al României la München – +49 16 02 087 789; Consulatul General al României la Stuttgart – +49 17 16 813 450.

MAE le reamintește cetățenilor români care călătoresc în străinătate că pot folosi și aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări de călătorie.

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