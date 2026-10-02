Europa a trecut prin cea mai intensă vară din istorie. Peste jumătate din continent a fost expus unui nivel periculos de stres termic

Temperaturile extreme au crescut riscurile pentru sănătatea populației, în timp ce râurile europene au înregistrat cele mai scăzute debite din ultimele peste trei decenii.

Datele Copernicus arată că 52% din suprafața Europei a fost expusă în această vară unui nivel „foarte ridicat” de stres termic, cea mai mare proporție înregistrată de când există astfel de măsurători.

Copernicus definește acest nivel drept condiții în care temperatura resimțită de organism ajunge la cel puțin 38 de grade Celsius.

Stresul termic apare atunci când combinația dintre temperatură ridicată și umiditate împiedică organismul să se răcească suficient prin transpirație. În aceste condiții, corpul poate ajunge să acumuleze căldură într-un ritm mai rapid decât o poate elimina, potrivit Reuters.

Fenomenul nu reprezintă doar un disconfort provocat de temperaturile ridicate. Expunerea prelungită poate avea consecințe serioase asupra organismului.

Ce se întâmplă cu organismul în timpul stresului termic

Printre simptomele asociate stresului termic se numără creșterea ritmului cardiac, greața și amețeala. În situații severe, expunerea la temperaturi extreme poate duce la insolație, o afecțiune care poate pune viața în pericol.

Riscul este mai mare în cazul persoanelor care petrec mult timp în aer liber, în special atunci când temperaturile rămân ridicate pentru perioade îndelungate.

Printre categoriile vulnerabile se numără lucrătorii care își desfășoară activitatea în aer liber, persoanele în vârstă și oamenii cu anumite afecțiuni, inclusiv boli cardiovasculare și diabet.

Europa de Vest a avut cea mai călduroasă vară din istoria măsurătorilor

Europa de Vest a înregistrat în această vară cea mai ridicată temperatură medie pentru sezon de când există măsurători, potrivit Copernicus.

În această regiune au fost consemnate 13 zile cu stres termic „foarte ridicat”, în condițiile în care temperatura resimțită a depășit pragul de 38 de grade Celsius.

Datele oferă o imagine asupra extinderii fenomenului: nu a fost vorba doar despre episoade izolate de caniculă, ci despre perioade în care suprafețe foarte mari ale continentului au fost expuse unor condiții dificile pentru organism.

Căldura extremă nu afectează doar oamenii

Efectele temperaturilor ridicate au fost vizibile și asupra resurselor de apă.

Potrivit Copernicus, râurile Europei au înregistrat în această vară cele mai mici debite din ultimii peste 30 de ani.

Debitele reduse ale râurilor pot avea consecințe asupra ecosistemelor, agriculturii, transportului fluvial și disponibilității apei.

Temperaturile ridicate și perioadele cu precipitații reduse pot contribui la scăderea nivelului apei, în timp ce evaporarea este accelerată de căldură.

Europa se încălzește mai rapid decât alte continente

Organizația Meteorologică Mondială (WMO) a avertizat că Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid din lume, fenomen asociat schimbărilor climatice provocate de activitățile umane.

Creșterea temperaturilor medii contribuie la intensificarea riscului de episoade de căldură extremă și la apariția unor perioade în care organismul uman este expus unor condiții tot mai dificile.

Datele Copernicus pentru această vară se înscriu astfel într-un context mai larg al modificării climatului european.

Ce înseamnă recordul pentru Europa

Recordul de 52% din continent expus stresului termic foarte ridicat arată amploarea condițiilor extreme înregistrate în această vară.

Pentru populație, implicațiile sunt directe: perioadele cu temperaturi și umiditate ridicate pot pune presiune suplimentară asupra organismului, în special în cazul persoanelor vulnerabile.

În același timp, scăderea debitelor râurilor arată că efectele temperaturilor extreme depășesc sfera sănătății publice și se răsfrâng asupra mediului și resurselor de apă.