Ora de iarnă vs. ora de vară. Ce se schimbă, de fapt. De ce dăm ceasurile înapoi și cum ne afectează schimbarea

Schimbarea înseamnă o dimineață cu mai multă lumină, dar și seri în care se întunecă mai devreme. Deși mutarea acelor pare un gest simplu, schimbarea orei influențează somnul, rutina zilnică și modul în care ne raportăm la lumina naturală.

Când se schimbă ora în România în 2026

În România, ora de iarnă 2026 va începe în noaptea de 24 spre 25 octombrie. La ora 4:00, ceasurile vor fi date înapoi la ora 3:00.

Asta înseamnă că noaptea respectivă va avea, practic, 25 de ore, iar cei care dorm la acea oră vor beneficia de o oră suplimentară de somn.

Telefoanele, calculatoarele și majoritatea ceasurilor conectate la internet fac automat această modificare. În cazul ceasurilor analogice sau al unor dispozitive care nu actualizează automat ora, schimbarea trebuie făcută manual.

Trecerea la ora de iarnă are loc în ultima duminică din octombrie, în timp ce revenirea la ora de vară are loc în ultima duminică din martie.

Ora de iarnă vs. ora de vară: care este diferența

Diferența este simplă: ora de vară este cu o oră înaintea orei standard, iar ora de iarnă reprezintă revenirea la ora standard.

De exemplu, dacă înainte de schimbarea din octombrie ceasul arată 8:00, după revenirea la ora standard va fi 7:00.

Important este însă că nu se schimbă timpul fizic și nici durata zilei. Soarele nu răsare și nu apune „mai devreme” din cauza ceasului. Se schimbă doar felul în care ora oficială este raportată la momentele de răsărit și apus.

Cu alte cuvinte, aceeași lumină naturală este distribuită diferit în raport cu programul nostru.

De ce a fost introdusă ora de vară

Ideea trecerii la ora de vară este legată în principal de folosirea mai eficientă a luminii naturale.

Prin mutarea ceasurilor cu o oră înainte primăvara, lumina zilei ajunge să fie prezentă mai mult timp în intervalul în care oamenii sunt activi după-amiaza și seara.

În schimb, diminețile devin mai întunecate.

În perioada de iarnă se revine la ora standard, astfel încât lumina naturală să fie disponibilă mai devreme dimineața.

Sistemul a fost adoptat în diferite forme de mai multe țări și de-a lungul timpului a avut legătură inclusiv cu obiectivul de a reduce consumul de energie. Beneficiile economice și energetice ale schimbării orei au fost însă analizate și contestate în numeroase studii, iar efectele diferă în funcție de climă, stil de viață și consumul de energie.

Ce se întâmplă cu somnul când dăm ceasurile înapoi

Trecerea la ora de iarnă este, în general, considerată mai ușor de tolerat decât trecerea la ora de vară, deoarece ceasul este dat înapoi cu o oră.

Practic, dacă o persoană se culcă și se trezește la aceeași oră indicată de ceas, în noaptea schimbării poate avea o oră suplimentară de somn.

Totuși, organismul nu funcționează exclusiv după ceasul de pe perete.

Ceasul biologic, cunoscut și sub denumirea de ritm circadian, este influențat puternic de lumină. Schimbarea bruscă a programului oficial poate necesita o perioadă de adaptare.

Pentru unele persoane, acest lucru poate însemna câteva zile în care ora de culcare sau cea de trezire nu mai coincide perfect cu senzația naturală de somn.

De ce ni se pare că se întunecă atât de devreme

Unul dintre cele mai vizibile efecte ale trecerii la ora de iarnă este apariția întunericului mai devreme seara.

După revenirea la ora standard, apusul va fi afișat de ceas cu aproximativ o oră mai devreme decât înaintea schimbării.

De exemplu, o oră de apus care înainte era în jurul valorii de 18:00 poate ajunge să fie în jurul orei 17:00 după schimbarea orei, în funcție de dată și localitate.

Soarele nu își schimbă însă programul pentru că noi schimbăm ceasurile. Este aceeași succesiune astronomică, doar că ora oficială se modifică.

Pe măsură ce ne apropiem de solstițiul de iarnă, zilele continuă oricum să fie mai scurte, indiferent de schimbarea orei.

Ce se schimbă pentru români după trecerea la ora de iarnă

Pentru cei mai mulți oameni, schimbarea este observată în primul rând în rutina zilnică.

Dimineața, va exista mai multă lumină naturală la aceeași oră indicată de ceas, în timp ce seara întunericul va apărea mai devreme.

Asta poate influența:

programul de lucru și de școală;

activitățile desfășurate în aer liber;

timpul petrecut după serviciu în lumină naturală;

ora la care este aprins iluminatul artificial;

rutina de somn;

activitățile sportive desfășurate afară.

Pentru cei care pleacă dimineața devreme la serviciu, lumina suplimentară de dimineață poate fi un avantaj. Pentru cei care termină programul după-amiaza, faptul că se întunecă mai devreme poate fi mai vizibil.

Ora de vară și ora de iarnă nu schimbă durata zilei

Este una dintre cele mai frecvente confuzii.

Schimbarea orei nu face ziua mai lungă sau mai scurtă.

Durata perioadei de lumină naturală este determinată de poziția Pământului față de Soare și de latitudinea locului.

În octombrie, zilele sunt deja în scădere deoarece ne apropiem de iarnă. Mutarea ceasului cu o oră doar schimbă momentul în care răsăritul și apusul sunt înscrise pe cadran.

Astfel, după trecerea la ora de iarnă, nu „pierdem” o oră de lumină. Lumina este doar raportată la alte ore ale zilei.

De ce România încă schimbă ora

În Europa există de mai mulți ani discuții privind renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. La nivelul Uniunii Europene, eliminarea schimbării orei a fost discutată și propusă, însă sistemul sezonier nu a fost eliminat.

Prin urmare, în 2026, România continuă să treacă de la ora de vară la ora standard la sfârșitul lunii octombrie și invers la sfârșitul lunii martie.

Pentru moment, românii trebuie astfel să țină cont în continuare de cele două schimbări anuale.

Ora de iarnă vs. ora de vară: ce trebuie să reții

Diferența dintre cele două sisteme poate fi rezumată foarte simplu:

Ora de vară: ceasurile sunt date înainte cu o oră, iar lumina este „mutată” spre seară în raport cu ora oficială.

Ora de iarnă: ceasurile sunt date înapoi cu o oră, revenindu-se la ora standard, ceea ce înseamnă mai multă lumină dimineața și întuneric mai devreme seara.

În 2026, trecerea la ora de iarnă va avea loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ora 4:00 va deveni ora 3:00.