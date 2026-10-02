Corupție la Ministerul Justiției din Ucraina. Fost secretar de stat, judecat pentru furtul a 435.000 de dolari

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) au anunțat vineri că au trimis în instanță dosarul privind achizițiile supraevaluate de la Ministerul Justiției. Sunt acuzați un fost secretar de stat, alți foști oficiali ai ministerului și reprezentanții unei companii private.

Potrivit anchetatorilor, schema a fost pusă la punct de proprietarul unei companii private, împreună cu mai mulți funcționari ai Ministerului Justiției. Aceștia au modificat bugetul ministerului pentru 2021, pentru a putea cumpăra servicii de modernizare a sistemului informatic și echipamente multifuncționale.

Ulterior, pentru ca valoarea estimată a achizițiilor să fie mai mare, au fost solicitate oferte comerciale de la compania implicată în schemă și de la alte societăți stabilite în prealabil. În acest fel au fost obținute ofertele „necesare” pentru justificarea prețurilor.

Concurență fictivă la licitații

Pentru a crea impresia unei licitații competitive, în procedură a fost introdusă și o altă companie. Oferta acesteia a fost însă mai puțin avantajoasă, astfel că achiziția a fost câștigată de compania implicată în schemă.

Ministerul Justiției a plătit astfel prețuri mai mari pentru modernizarea sistemului informatic și pentru 1.285 de echipamente multifuncționale. Prejudiciul total a depășit 19,5 milioane de hrivne, aproximativ 435.000 de dolari.

Pentru a ascunde proveniența banilor, aproximativ 10 milioane de hrivne din această sumă au fost transferate în conturile unor companii fictive.

Schema, descoperită în 2025

Primul episod al schemei a fost descoperit în august 2025 și privea achiziția serviciilor pentru modernizarea sistemului hardware-software al Ministerului Justiției. În februarie 2026, procurorii NABU și SAP, împreună cu securitatea ucraineană, au anunțat descoperirea celui de-al doilea episod, privitor la achiziția celor 1.285 de dispozitive multifuncționale. Numai în această din urmă achiziție, prejudiciul a fost estimat la peste 8,9 milioane de hrivne.

Ancheta a fost finalizată în martie 2026, iar fostul secretar de stat și ceilalți acuzați au fost trimiși acum în judecată. Faptele sunt încadrate, potrivit Codului penal ucrainean, la însușirea bunurilor statului în proporții deosebit de mari. Unul dintre reprezentanții companiei este acuzat și de spălarea banilor.

Potrivit presei ucrainene, fosta secretară de stat vizată de anchetă este Olena Bohaciova, care ocupa una dintre cele mai importante funcții administrative din Ministerul Justiției în perioada achizițiilor din 2021. Ceilalți doi oficiali acuzați sunt Maksim Volovik și Andrii Moroz, care ocupau funcții în același minister. În august 2025, instanța anticorupție stabilise pentru Olena Bohaciova o cauțiune de 4 milioane de hrivne.