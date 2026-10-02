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Noi restricții de trafic în București. Ce zonă va fi afectată începând din această noapte

Brigada Rutieră anunță că noi restricții de trafic vor fi impuse în București. Acestea vor intra în vigoare din noaptea de vineri spre sâmbătă.
Noi restricții de trafic în București. Ce zonă va fi afectată începând din această noapte
FOTO MEDIAFAX
Petru Mazilu
02 oct. 2026, 19:46, Social
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Brigada Rutieră a făcut anunțul privitor la restricțiile temporare de trafic din București. Acestea se vor aplica de vineri, de la ora 23.00, pe o porțiune a străzii Dristorului.

„În vederea executării unei lucrări de reabilitare a liniei de tramvai, începând cu data de 02.10.2026, ora 23.00, circulația vehiculelor va fi restricționată pe str. Dristorului, pe sensul dinspre Şoseaua Mihai Bravu către Bulevardul Camil Ressu”, a transmis Brigada Rutieră.

Recomandările Poliției

Ca urmare, traficul rutier va fi reconfigurat în ambele sensuri pe strada Dristorului, dinspre Bulevardul Camil Ressu către strada Baba Novac.

Brigada Rutieră le recomandă șoferilor „să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă, să circule cu atenție sporită, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri”.

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