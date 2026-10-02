Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare: PSD pare să aibă nevoie de Programul Lecitina 2.0. Mai ales pentru Mihai Fifor

Reprezentantul USR i-a dat replica social-democratului Mihai Fifor care l-a acuzat pe Radu Miruță că încearcă să transfere către Parlament responsabilitatea pentru contractele SAFE.

„Îl mai țineți minte pe Grindeanu, care spunea seara la televizor că nu știe nimic din ce se decide în Guvern? Asta, în timp ce miniștrii PSD participau în cursul zilei la ședințe și contrasemnau hotărârile și ordonanțele de Guvern? Ei bine, acum Mihai Fifor pare să fi uitat ce a citit, ce documentație a avut în față în Comisia pentru apărare și, mai ales, ce raport a semnat chiar el după analizarea proiectelor SAFE. Și culmea, după ce uită toate astea, îl face ticălos pe Radu Miruță”, a scris Bogdan Rodeanu.

Explicațiile lui Bogdan Rodeanu

Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare susține că MApN nu a trimis parlamentarilor o foaie cu 15 denumiri de programe de înzestrare ci un dosar amplu, de aproximativ 80 de pagini, cu memorandumul ministerului, proiectele, valorile estimate, cantitățile, procedurile și documentația aferentă fiecărui program.

„Toată această documentație a fost discutată și analizată în Comisiile reunite pentru apărare, iar după vot s-a întocmit raportul comun. Raportul consemnează aprobarea prealabilă pentru cele 15 proiecte, în „termenii și condițiile asumate de solicitant. Și acest raport poartă semnătura lui Mihai Fifor (…) Ar fi bine să-i transmitem domnului Mihai Fifor că Parlamentul a aprobat toate programele de înzestrare în cunoștință de cauză și cu valorile prevăzute în raportul pe care tot dumnealui l-a semnat.

Și, ca o altă concluzie: pe vremea lui Dragnea, PSD voia Programul Vitamina D pentru populație. După ultimul act de guvernare și după episodul SAFE-MApN, PSD pare să aibă nevoie de Programul Lecitină 2.0. Mai ales pentru Mihai Fifor”, a mai scris Bogdan Rodeanu.

Ce a spus Mihai Fifor

Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat un atac la adresa lui Radu Miruță, după audierea acestuia în Comisiile reunite pentru apărare ale Senatului și Camerei Deputaților. Într-o postare publicată joi, Fifor a susținut că fostul ministru al Apărării a încercat să transfere către Parlament responsabilitatea pentru contractele derulate prin programul european SAFE, deși atribuțiile instituțiilor implicate sunt distincte.

„Luni, la audierea din Comisiile reunite pentru apărare ale Senatului și Camerei Deputaților, Radu Miruță a făcut un lucru extrem de grav, care nu trebuie trecut cu vederea așa ușor. Radu Miruță a încercat să împingă spre Parlament responsabilitatea pentru contractele SAFE ale Ministerului Apărării, mințind cu nerușinare în fața comisiilor. Numai că o asemenea tentativă amestecă și omite voit etape, competențe și responsabilități care, în realitate, sunt foarte clar separate”, a spus Mihai Fifor.

Radu Miruță a primit, în final, aviz negativ pentru un nou mandat la Ministerul Apărării.