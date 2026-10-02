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Alexandru Rogobete și Mirabela Grădinaru, program pentru tineri lansat la Cotroceni. „Urmărește reducerea adicțiilor, prevenția și creșterea stării de bine”

Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății, anunță lansarea unui nou program pentru tineri, la Palatul Cotroceni. Social-democratul spune că a lucrat la acest program încă din perioada în care era ministru în Guvernul Bolojan, alături de prima doamnă, Mirabela Grădinaru.
Alexandru Rogobete și Mirabela Grădinaru, program pentru tineri lansat la Cotroceni. „Urmărește reducerea adicțiilor, prevenția și creșterea stării de bine”
Sursa foto: Facebook/ Alexandru Rogobete
Coralia Frigea
02 oct. 2026, 18:00, Politic
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Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății, anunță lansarea unui program, alături de Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan. Evenimentul a avut loc vineri, 2 octombrie, la Palatul Cotroceni.

„Este un program construit pentru tineri și împreună cu ei, bazat pe comunicare, consiliere și discuții aplicate, care urmărește reducerea adicțiilor, prevenția și, poate cel mai important, creșterea stării de bine”, a transmis fostul ministru PSD.

Ce s-a discutat la Palatul Cotroceni

Campania „Prevenția începe în relație” și-a făcut debutul la Cotroceni și are ca scop întărirea relației dintre părinte și copil, mai ales în perioada adolescenței. Mirabela Grădinaru a vorbit despre cât de importantă este prevenția în lupta cu adicțiile.

„La baza acestei campanii stă un mesaj simplu, dar foarte puternic. Prevenția începe în relație. Sunt mamă a doi copii și, ca orice părinte, îmi doresc tot ce este mai bun pentru ei. Îmi doresc să fie sănătoși, să fie în siguranță, să aibă încredere în ei și să-și găsească locul în lume. Dar, la fel ca mulți părinți din această țară, am și foarte multe temeri. Și nu mă tem doar de pericolele vizibile. Mă tem ca ai mei copii să nu se simtă singuri. Să nu se simtă neînțeleși. Să nu creadă, într-un moment greu, că nu au pe cineva căruia să-i poată spune ce simt. Pentru că, de foarte multe ori, vulnerabilitatea începe exact acolo, în lipsa unei relații în care copilul se simte văzut, ascultat și înțeles”, a declarat public Mirabela Grădinaru, la evenimentul de lansare.

Partenera de viață a lui Nicușor Dan i-a transmis un mesaj de mulțumire inclusiv fostului ministru al Sănătății PSD, pe care l-a felicitat pentru că a susținut inițiativa.

„Mulțumesc Ministerului Sănătății și mulțumesc domnului Alexandru Rogobete, care, în perioada în care conducea acest minister, s-a alăturat încă de la primele discuții privind acest proiect și a înțeles importanța unui demers construit pe termen lung. Mulțumesc sincer!”, a mai spus Mirabela Grădinaru.

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