Inițiatorii legii uniformelor obligatorii, întâlnire cu reprezentanții elevilor. „Opiniile noastre nu erau atât de divergente”

Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii legii care i-ar obliga pe toți elevii din țară să poarte uniforme școlare, s-a întâlnit astăzi, 2 octombrie, cu reprezentanții elevilor și ai părinților. Au urmat discuții în urma cărora senatorul PSD spune că nu au avut „opinii atât de divergente”.

„Astăzi, la Senat, am avut o întâlnire extrem de utilă cu reprezentanții Consiliului Național al Elevilor și ai Asociațiilor de Părinți. […] Regret că discuția de azi nu a avut loc mai devreme, ne-ar fi scutit de atâta agresivitate din partea celor care nu doresc decât să propage ura și dezbinarea!”, a transmis social-democratul, printr-o postare pe Facebook.

Proteste în zeci de școli din țară

Odată trecut de Senat, proiectul a stârnit reacții negative din partea elevilor din toată țara, care au purtat săptămâna trecută, în semn de protest, haine de culoare neagră.

„Dacă și tu crezi că uniforma obligatorie nu rezolvă problemele școlii românești, luni, 28 septembrie, vino îmbrăcat în negru la școală, în semn de protest. Educația nu se repară la croitorie!”, transmiteau reprezentanții elevilor, la începutul săptămânii trecute.

Proiectul a fost adoptat de Senat pe 21 septembrie și urmează să fie supus la vot la Camera Deputaților, care este și for decizional.