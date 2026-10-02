Acoperișul unui bloc, în flăcări la Suceava. Pompierii intervin cu cinci autospeciale de stingere

Un incendiu de proporții a izbucnit la acoperișul unui bloc din cartierul Burdujeni, municipiul Suceava.

Autoritățile au mobilizat cinci autospeciale de stingere, trei autoscări de salvare și lucru la înălțime, o autospecială pentru descarcerare, două ambulanțe SMURD, cu sprijinul a trei echipaje SAJ.

Din primele informații transmise de autorități, nu au fost înregistrate victime.

„Din echipajele SAJ trimise la fața locului, vor mai rămâne echipajul de tip C, un echipaj de tip B și echipajul de prim ajutor, pentru monitorizarea situației”, a transmis ISU Suceava.