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Numărul protestatarilor crește în fața Arestului Central. Peste 500 de susținători ai lui Georgescu, în a patra zi de manifestații

Peste 500 de protestatari s-au adunat vineri, 2 octombrie, în fața sediului Arestului Central din București, în a patra zi de manifestații. Numărul susținătorilor lui Călin Georgescu care ies în stradă crește de la o zi la alta, iar George Simion, numit de Georgescu unul dintre comunicatorii acestuia, i-a încurajat să protesteze atât în țară, cât și la Bruxelles.
Numărul protestatarilor crește în fața Arestului Central. Peste 500 de susținători ai lui Georgescu, în a patra zi de manifestații
Coralia Frigea
02 oct. 2026, 21:35, Social
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Protestele pentru susținerea lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, continuă și vineri, 2 octombrie. Numărul simpatizanților lui Georgescu care se adună în fața Arestului Central crește de la o zi la alta.

În a patra zi de manifestații, aproximativ 550 de persoane scandează în fața sediului unde Călin Georgescu este arestat preventiv.

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Susținătorii lui Georgescu scandează mesaje ca „O dorință sinceră: România liberă” sau „Călin Georgescu este președinte”.

Fostul candidat la prezidențiale va rămâne la Arestul Central pentru încă 27 de zile, în urma deciziei unei instanțe din București, pe durata anchetei pe care o desfășoară procurorii DIICOT, într-un dosar pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

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