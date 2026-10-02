Numărul protestatarilor crește în fața Arestului Central. Peste 500 de susținători ai lui Georgescu, în a patra zi de manifestații

Protestele pentru susținerea lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, continuă și vineri, 2 octombrie. Numărul simpatizanților lui Georgescu care se adună în fața Arestului Central crește de la o zi la alta.

În a patra zi de manifestații, aproximativ 550 de persoane scandează în fața sediului unde Călin Georgescu este arestat preventiv.

Protestul pro-Georgescu rămâne pașnic în Capitală

Susținătorii lui Georgescu scandează mesaje ca „O dorință sinceră: România liberă” sau „Călin Georgescu este președinte”.

Fostul candidat la prezidențiale va rămâne la Arestul Central pentru încă 27 de zile, în urma deciziei unei instanțe din București, pe durata anchetei pe care o desfășoară procurorii DIICOT, într-un dosar pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.