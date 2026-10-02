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George Simion, îndemn la manifestații pentru simpatizanții lui Georgescu. Liderul AUR anunță un miting în fața Parlamentului European, pe 14 octombrie

George Simion, președintele AUR, îi cheamă pe susținătorii lui Călin Georgescu să iasă în stradă. Liderul face inclusiv o invitație la un miting, în semn de susținere pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale, în fața Parlamentului European.
George Simion, îndemn la manifestații pentru simpatizanții lui Georgescu. Liderul AUR anunță un miting în fața Parlamentului European, pe 14 octombrie
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Coralia Frigea
02 oct. 2026, 19:42, Politic
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George Simion, președintele AUR, îi cheamă în stradă pe susținătorii lui Călin Georgescu și anunță punctul culminant al manifestațiilor din această serie: un miting în semn de susținere pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale în fața Parlamentului European.

„Vreau să-i felicit pe toți cei care în aceste zile, indiferent de opțiunea politică, indiferent de apartenența politică, s-au prezentat la Arestul Central și au fost solidari cu un om care este persecutat pe criterii politice, Călin Georgescu. Mergeți cu toții, mai ales la acest sfârșit de săptămână, să-i fiți alături, să vă audă vocea. Cei care nu puteți, organizați-vă”, a îndemnat George Simion, într-o postare pe Facebook.

Simion cheamă românii la Bruxelles. Care este oferta

După ce AUR a transmis că oferă servicii de consultanță juridică celor care au fost amendați, sancționați sau s-au ales cu dosare penale în urma protestelor din fața Arestului Central, George Simion îndeamnă la și mai multe manifestații.

Liderul AUR a transmis că protestele vor culmina cu un miting la Bruxelles, în fața Parlamentului European, unde susținătorii fostului candidat la prezidențiale își pot arăta susținerea față de Georgescu.

„În ultimul rând, vă anunț, dragi prieteni, toți care puteți, doriți, pe 14 octombrie, în Plaza de Luxemburg, în fața Parlamentului European, un mare meeting de susținere pentru domnul Călin Georgescu, la care vă așteptăm și vocea noastră trebuie să se audă. Toți pentru unul și unul pentru toți”, a mai precizat președintele AUR.

Jandarmeria Capitalei a aplicat deja 32 de amenzi la protestele din fața Arestului Central, în valoare de 37.900 de lei.

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