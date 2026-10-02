Doi iranieni au fost puși sub acuzare în legătură cu un atac terorist planificat împotriva comunității evreiești din Manchester

Cei doi bărbați, în vârstă de 34 și 36 de ani, arestați la Manchester pe 20 septembrie, ar fi fost „în contact cu o terță parte cu sediul în străinătate, care s-ar putea afla în Iran, în legătură cu acest presupus complot”, a declarat poliția într-un comunicat, potrivit Le Figaro.

Aceste acuzații vin la aproape un an după atacul mortal cu cuțitul și arma asupra sinagogii Congregației Ebraice Heaton Park din nordul Manchesterului, unde credincioșii se adunaseră pentru Yom Kippur, cea mai sfântă sărbătoare a iudaismului. Două persoane au murit în atac, care a avut loc pe 2 octombrie 2025.

Vicki Evans, coordonatorul principal al poliției naționale antiteroriste, a declarat la mijlocul lunii septembrie că o anchetă pe termen lung a dejucat acest „atac complotat” care viza comunitatea evreiască din zona Manchester.

Yom Kippur a fost sărbătorit anul acesta de duminică seara, 20 septembrie, până luni seara, 21 septembrie. „Suntem pe deplin conștienți că această veste va provoca o mare îngrijorare în cadrul comunității evreiești, precum și în rândul oamenilor în general, în special în această perioadă de sărbători solemne Rosh Hashanah și Yom Kippur”, a adăugat ea.

Community Security Trust, o organizație caritabilă care oferă consultanță în domeniul securității grupurilor evreiești, a descris presupusul complot și momentul în care a avut loc acesta drept „profund îngrozitoare”. Anul trecut a înregistrat un val de atacuri în capitala britanică care au vizat site-uri evreiești sau cu legături cu Israelul.