Polițist francez, arestat sub suspiciunea că pregătea un atac terorist. Ar fi fabricat arme cu imprimanta 3D

Surse citate de AFP afirmă că bărbatul aderă la o ideologie radicală violentă de extremă dreapta.

Cazul a devenit public joi, 17 septembrie, deși suspectul fusese prins de autorități încă din luna august, relatează Le Monde.

Polițistul a fost reținut pe stradă

Potrivit unei surse apropiate dosarului, polițistul a fost reținut pe 23 august, la ieșirea de la serviciu, și a petrecut 96 de ore în custodia poliției. La 27 august, Parchetul Național Antiterorist a deschis o anchetă judiciară, iar bărbatul a fost pus sub acuzare formală și plasat în arest preventiv. El este, până la acest moment, singura persoană pusă sub acuzare în dosar.

O sursă judiciară a confirmat pentru AFP informațiile prezentate inițial de postul francez TF1/LCI, inclusiv suspiciunile privind fabricarea de arme.

Conform TF1/LCI, anchetatorii suspectează că polițistul intenționa să comită acțiuni violente îndreptate împotriva intereselor statului și că ar fi fabricat arme cu ajutorul imprimantelor 3D.

Acuzat inclusiv de pregătirea unui act terorist

Dosarul cuprinde mai multe acuzații grave. Polițistul este acuzat, între altele, de pregătirea unui act terorist, fabricarea sau comercializarea neautorizată de arme în legătură cu o organizație teroristă și deținerea neautorizată de arme.

De asemenea, el este acuzat de incitare la terorism prin intermediul rețelelor sociale.

Autoritățile și sursele citate descriu orientarea suspectului drept una de „extremă dreapta radicală violentă”. Informațiile disponibile nu precizează însă apartenența acestuia la o anumită organizație extremistă și nici dacă alte persoane sunt cercetate în același dosar.

Cazul intervine într-un moment în care autoritățile franceze acordă o atenție sporită amenințărilor provenite din diferite forme de extremism violent.

Investigația în cazul polițistului de 35 de ani continuă, iar acuzațiile formulate împotriva acestuia urmează să fie examinate în cadrul procedurilor judiciare.