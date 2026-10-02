Val de conspirații după fotografiile lui Trump cu liderii din Balcani. „Este de ceară? E un carton?” Teoria a ajuns și în România

Fotografiile realizate la recepția oferită de Donald Trump pentru liderii prezenți la Adunarea Generală a ONU au căpătat vineri o viață proprie pe internet. Internauții au început să pună imaginile una lângă alta și au remarcat un element neobișnuit: în mai multe dintre ele, persoanele de lângă Donald Trump se schimbă, însă poziția președintelui american rămâne aproape identică.

Același zâmbet larg, corpul în aproximativ aceeași poziție și, mai ales, mâna dreaptă cu degetul mare ridicat.

Presa din regiune a remarcat aceeași asemănare în fotografiile lui Trump cu premierul Kosovo, Albin Kurti, premierul Albaniei, Edi Rama, și premierul Macedoniei de Nord, Hristijan Mickoski.

„Este chiar Trump?”

Comparațiile au fost suficiente pentru apariția unei teorii care s-a răspândit rapid pe rețelele sociale: liderii balcanici nu s-ar fi fotografiat cu Donald Trump, ci cu o figură de ceară, un manechin sau chiar un decupaj din carton.

Nu există însă dovezi care să susțină această ipoteză.

Informațiile disponibile indică faptul că fotografiile au fost realizate în cadrul recepției organizate de Trump pentru liderii mondiali, la New York.

Evenimentul apare inclusiv în programul oficial al președintelui american, recepția pentru liderii participanți la Adunarea Generală ONU fiind programată în seara de 22 septembrie la Lotte New York Palace.

Mai mult, există și fotografii din aceeași serie în care poziția lui Trump diferă vizibil. Una dintre imaginile distribuite este cea cu președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, în care liderul american nu mai apare exact în postura devenită virală.

Explicația mult mai simplă este aceea a unei sesiuni foto protocolare organizate într-un punct fix, în care Trump a repetat aceeași poziție pentru numeroși invitați.

Analiza comparativă a imaginilor arată că Donald Trump nu se află într-o poziție perfect identică în toate cadrele. Există diferențe fine de postură, expresie, orientare a capului și poziție a mâinii, ceea ce contrazice ideea că ar fi fost folosită aceeași imagine „lipită” peste fotografii diferite.

La aceeași concluzie a ajuns și o verificare separată realizată de Mediafax cu ajutorul unui software de analiză a imaginilor: între fotografii există diferențe reale, chiar dacă acestea sunt mici.

Asemănările foarte mari sugerează însă altceva: fotografiile au fost realizate succesiv, la un interval foarte scurt de timp, în același punct și în cadrul aceleiași sesiuni protocolare. Trump și-a păstrat aproape neschimbată postura și gestul cu degetul mare ridicat, în timp ce invitații s-au succedat lângă el.

Trump, transformat literalmente într-un carton

Internetul a dus însă gluma mai departe. O fotografie cu premierul Kosovo, Albin Kurti, și soția sa a fost modificată astfel încât Donald Trump să apară literalmente sub forma unui panou de carton în mărime naturală, sprijinit în mijlocul încăperii. Imaginea este un meme și nu fotografia originală.

În cadrul original, Kurti apare alături de adevăratul Donald Trump.

Premierul kosovar a publicat fotografia pe 2 octombrie și a spus că a fost prima dată când l-a întâlnit pe președintele SUA în cadrul săptămânii la nivel înalt a Adunării Generale ONU.

Kurti a afirmat că i-a mulțumit lui Trump pentru creșterea investițiilor în apărare în cadrul NATO și a reiterat dorința Kosovo de a adera la Alianță.

Teoria a ajuns și în România după fotografia lui Nicușor Dan

Valul de comparații s-a extins vineri și în spațiul online românesc, după ce președintele Nicușor Dan a publicat o fotografie în care apare alături de Donald Trump și Mirabela Grădinaru.

Fotografia a fost făcută la aceeași recepție de la New York, iar Nicușor Dan a publicat-o pe 2 octombrie, la mai bine de o săptămână după eveniment.

Președintele a transmis că a fost „o onoare” să îl întâlnească pe Trump și a vorbit despre consolidarea Parteneriatului Strategic România-SUA.

Imediat, pe rețelele sociale din România au început să fie distribuite colaje cu fotografiile lui Trump alături de diferiți lideri.

În unele discuții, utilizatorii au susținut că fotografia lui Nicușor Dan ar putea fi falsă tocmai pentru că Trump pare aproape identic cu cel din cadrele cu Kurti, Rama sau alți lideri.

Pe Reddit România, de exemplu, au apărut comentarii despre un Trump „de carton” sau despre posibilitatea unui „copy-paste”, alături însă de utilizatori care au observat că este pur și simplu aceeași poziție adoptată pentru fotografii.

Povestea a fost amplificată în cursul zilei și de conturi de social media, jurnaliști și influenceri români, pe măsură ce imaginile au fost puse una lângă alta și distribuite fără contextul complet al recepției.

Un detaliu care a alimentat și mai mult suspiciunile

Situația este cu atât mai confuză cu cât, cu numai câteva zile înainte, chiar circulaseră imagini false care pretindeau să prezinte o întâlnire între Albin Kurti și Donald Trump.

Pe 23 septembrie, platforma de fact-checking Hibrid.info a verificat mai multe imagini în care Kurti părea să dea mâna cu Trump și a concluzionat că acestea erau generate cu inteligență artificială.

Așadar, două fenomene diferite au ajuns să se suprapună: au existat fotografii false cu Kurti și Trump generate cu AI, dar fotografia publicată ulterior de premierul Kosovo de la recepția ONU este una din seria reală de fotografii protocolare.

De ce Nicușor Dan a publicat poza abia după 10 zile de când a fost făcută

Nicușor Dan a publicat pe 2 octombrie 2026 fotografia cu Donald Trump, la 10 zile de la eveniment. Surse din Administrația Prezidențială au afirmat, pentru Gândul, și de ce fotografia a fost publicată abia acum.

Potrivit Gândul, motivul publicării „cu întârziere” a unei noi fotografii în care Nicușor Dan apare alături de Donald Trump este reprezentat de procedura urmată de departamentul de presă de la Casa Albă. În acest sens, este alocat un timp specific pentru editarea fotografiilor oficiale, pentru ca ulterior aceste fotografii să fie trimise participanților la evenimente.