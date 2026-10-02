Șefii marilor companii de IA, în fața lui Trump: „Ca niște copii speriați în fața unui bătăuș”

Liderii marilor companii de inteligență artificială (IA) s-au întâlnit în această săptămână cu Donald Trump la Casa Albă, unde președintele american a făcut mai multe glume și comentarii în timpul declarațiilor de presă. Potrivit EL PAÍS, printre participanți s-au aflat Sundar Pichai, directorul executiv al Google, Dario Amodei, cofondatorul companiei Anthropic, Mark Zuckerberg, fondatorul Meta, și Jensen Huang, directorul executiv al producătorului de cipuri Nvidia.

Trump l-a numit „monstru” pe șeful Google

În fața jurnaliștilor, Trump l-a numit „un monstru” pe directorul executiv al Google, Sundar Pichai, spunând că nimeni nu-l cunoaște. Apoi a insistat în glumă asupra prenumelui acestuia, „Sundar”, care înseamnă „frumos” în limba hindi, iar Pichai a răspuns ironic că speră ca numele să-i fie o carte de vizită mai bună decât faptul că Trump tocmai îl prezentase drept „un monstru”.

Un alt episod l-a avut în centru pe Dario Amodei, cofondatorul Anthropic și unul dintre cei mai vocali susținători ai unor măsuri pentru reducerea riscurilor asociate dezvoltării inteligenței artificiale. Înainte ca Amodei să vorbească, Trump i-a spus să fie atent, apoi s-a apropiat de Mark Zuckerberg, fondatorul Meta, și a continuat să glumească cu invitații.

„Ca niște copii speriați în fața unui bătăuș”

Reacțiile executivilor au fost marcate de râsete nervoase și priviri incomode. Trump a continuat să-i trateze ca pe niște copii, făcând glume și comentarii în șoaptă, în timp ce invitații încercau să-și păstreze calmul. Potrivit sursei citate, atmosfera a fost comparată cu cea a unor oameni foarte bogați și puternici care se comportă „ca niște copii speriați în fața unui bătăuș”.

Zuckerberg și Musk, printre participanți

Mark Zuckerberg a fost și el ținta glumelor lui Trump. Președintele american s-a apropiat de fondatorul Meta și i-a șoptit câteva glume, în timp ce camerele surprindeau reacțiile celor prezenți.

Într-un alt moment al întâlnirii, Trump a criticat postul CNN, pe care l-a numit „fake news”. Liderii companiilor prezenți au avut reacții rezervate și nu au intervenit în schimbul de replici.

Întâlnirea de la Casa Albă s-a încheiat cu un acord prin care marile companii din domeniul inteligenței artificiale își asumă autoreglementarea, fără intervenția Guvernului american pentru a limita dezvoltarea noilor modele de inteligență artificială.

Jensen Huang respinge scenariile catastrofice

Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia, susține că dezvoltatorii de inteligență artificială trebuie să-și asume responsabilitatea pentru produsele pe care le lansează și să nu pună pe piață sisteme despre care cred că pot fi periculoase.

Huang, unul dintre fondatorii Nvidia, companie care produce cipuri utilizate pe scară largă pentru dezvoltarea sistemelor de IA, a respins scenariile catastrofice și spune că problemele generate de această tehnologie trebuie tratate în primul rând ca probleme de inginerie.

„Nu ar trebui să lanseze produsul. Atât de simplu!”, a spus Huang, explicând că, dacă dezvoltatorii nu pot rezolva o problemă de siguranță, produsul nu ar trebui pus pe piață.

El a adăugat că, dacă laboratoarele consideră că modelele de inteligență artificială nu pot fi controlate și ar putea provoca daune, atunci acestea ar trebui închise.