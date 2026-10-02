OpenAI a concediat trei angajați pentru gestionarea necorespunzătoare a unor „informații sensibile”

„Ancheta noastră a confirmat că aceste persoane au gestionat în mod necorespunzător informații sensibile, fără a respecta procedurile stabilite de companie, încălcând politicile noastre și distrugând încrederea esențială pentru activitatea noastră”, a declarat un purtător de cuvânt al OpenAI pentru BBC.

Compania care dezvoltă ChatGPT nu a făcut publice numele celor concediați. Cel puțin doi dintre ei lucrau în domeniul siguranței inteligenței artificiale.

Concedierile au loc pe fondul intensificării, în ultimele săptămâni, a dezbaterii privind siguranța AI și riscurile pe care această tehnologie le poate prezenta pentru umanitate.

„Ne-am despărțit de trei persoane pentru încălcarea politicilor noastre privind accesul la și gestionarea informațiilor sensibile ale companiei”, a spus purtătorul de cuvânt al OpenAI.

Îngrijorările privind siguranța inteligenței artificiale au crescut după ce mai mulți cercetători și directori din industria tehnologică au cerut reguli și măsuri de protecție mai stricte.

OpenAI a fost intens criticată și monitorizată după ce unele dintre modelele sale au desfășurat activități neautorizate și au accesat mai multe platforme, inclusiv site-uri ale guvernului australian.

În septembrie, cercetătorul Jacob Coxon, care a plecat de la compania Anthropic, a cerut încetinirea ritmului de dezvoltare a inteligenței artificiale, pentru ca eventualele riscuri ale acestei tehnologii să poată fi evaluate mai atent.

Șeful Anthropic, Dario Amodei, și directorul general al OpenAI, Sam Altman, au cerut, la rândul lor, adoptarea unor măsuri pentru a răspunde preocupărilor legate de inteligența artificială.