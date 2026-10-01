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Cancerul care poate fi prevenit. Ce spune un studiu nou despre infecții

Unul din opt cazuri noi de cancer din lume a fost asociat în 2024 cu o infecție, arată un studiu amplu. Este vorba despre 2,3 milioane de cazuri.
Cancerul care poate fi prevenit. Ce spune un studiu nou despre infecții
Andreea Tobias
01 oct. 2026, 15:36, Știrile zilei
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Analiza aparține Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului (IARC), potrivit Fox News.

Cercetătorii au identificat 12 infecții asociate cu apariția cancerului.

Cinci dintre ele sunt legate de aproape toate cazurile din lume. Bacteria Helicobacter pylori, care afectează stomacul, a fost asociată cu circa 760.000 de cazuri.

Virusul papiloma uman (HPV) a fost legat de aproximativ 750.000 de cazuri.

Urmează virusul hepatitei B, cu circa 360.000 de cazuri, și virusul Epstein-Barr, cu aproximativ 260.000. Virusul hepatitei C a fost asociat cu circa 160.000 de cazuri.

Multe cazuri ar fi putut fi prevenite

Potrivit autorilor, multe dintre aceste cancere ar fi putut fi evitate prin vaccinare, tratament sau screening.

„Rezultatele subliniază rolul major pe care îl poate juca controlul infecțiilor în reducerea poverii globale a cancerului”, a declarat coautoarea studiului, dr. Harriet Rumgay. Ea a spus că aceste cancere lovesc mai ales țările cu venituri mici și medii.

Cercetătorii recunosc și limitele studiului. Ei au lucrat cu estimări la nivel de populație, nu au urmărit pacienți. În plus, au inclus doar infecțiile despre care se știe deja că provoacă cancer.

„Majoritatea tipurilor de cancer nu este cauzată de infecții”

Oncologul american Joshua Cohen, care nu a participat la studiu, a explicat că organismul elimină de obicei singur virusul HPV.

„Marea majoritate a pacienților care au o infecție cu HPV sau cu H. pylori, sau chiar cu hepatită B sau C, nu va face cancer”, a spus el.

Medicul recomandă vaccinarea împotriva HPV pentru cei sub 45 de ani care nu s-au vaccinat. Cei cu ulcer sau dureri puternice de stomac ar trebui să discute cu un gastroenterolog despre testarea pentru H. pylori.

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