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FlyDubai: Primul zbor pentru repatrierea israelienilor blocați a decolat din Emirate

Primul zbor israelian după atacul asupra unui avion Flydubai a decolat vineri seară din Emiratele Arabe Unite spre Tel Aviv, potrivit site-ului aeroportului din Dubai, presa israeliană numindu-l un zbor de repatriere.
FlyDubai: Primul zbor pentru repatrierea israelienilor blocați a decolat din Emirate
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
03 oct. 2026, 00:31, Știri externe
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Zborul este operat de compania aeriană low-cost israeliană Arkia, potrivit site-ului aeroportului. Este primul zbor israelian care pleacă din Emirates de când Flydubai și-a suspendat serviciile, iar compania aeriană israeliană El Al și-a anulat zborurile programate de repatriere, potrivit Le Figaro.

Zborul FlyDubai care a fost la un pas de catastrofă are o poveste incredibilă. Pilotul înjunghiat de copilotul care intenționa să prăbușească avionul a reușit să deschidă ușa cabinei. În interior a intrat și un pasager de profesie instalator. El l-a imobilizat pe agresor și a redresat avionul în picaj.

Incidentul incredibil s-a produs miercuri. Aeronava care zbura de la Dubai spre Tel Aviv a declanșat o alertă de securitate în timp ce survola Arabia Saudită. Aeronava a transmis succesiv două coduri de urgență, iar avioane de luptă israeliene au fost trimise în apropierea sa. La bord se aflau 174 de pasageri.

Avionul a deviat de la traseu și a aterizat în cele din urmă pe aeroportul din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite.

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