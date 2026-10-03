Fost congresman american condamnat la 10 ani de închisoare pentru o schemă de lobby de 50 de milioane de dolari

David Rivera, în vârstă de 61 de ani, care a fost ales congresman republican în Florida, a fost găsit vinovat în luna mai, după un proces de șapte săptămâni în care s-a aflat că firma petrolieră de stat din Venezuela a angajat firma sa de consultanță pentru a face lobby pe lângă membrii Congresului pentru a ajuta la îmbunătățirea relațiilor SUA cu Venezuela, potrivit BBC.

Secretarul de stat Marco Rubio, fost coleg de apartament al lui Rivera, și congresmanul texan Pete Sessions au depus mărturie în fața instanței că nu aveau nicio idee despre activitățile sale.

Avocații apărării au declarat că lobby-ul a fost făcut pentru o filială americană a companiei petroliere, nu pentru guvernul venezuelean.

Asociata lui Rivera, consultanta politică Esther Nuhfer, care a fost judecată alături de el, a fost, de asemenea, găsită vinovată în acest caz.

Ca parte a pedepsei, Rivera, care a fost membru al Congresului între 2011 și 2013, trebuie să renunțe și la proprietățile sale din Florida.

50 de milioane de dolari pentru trei luni de muncă

Procurorii federali din Florida au declarat că Rivera și Nuhfer s-au angajat într-o „campanie secretă de influență politică”, primind un contract de 50 de milioane de dolari pentru trei luni de muncă în numele unei filiale americane a companiei petroliere de stat venezuelene PDVSA, cunoscută și sub numele de Citgo.

Procurorii au susținut că, în 2017 și 2018, la cererea guvernului fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro, Rivera și Nuhfer au încercat să facă lobby pe lângă actualul secretar de stat al SUA, Marco Rubio – pe atunci senator și fost coleg de apartament al lui Rivera – precum și pe lângă Kellyanne Conway, fost consilier senior la Casa Albă.

Rubio nu a fost implicat în faptele ilicite

Lobby-ul a avut loc într-un moment de relații tensionate dintre SUA și Venezuela, în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump la Casa Albă, când administrația sa a impus sancțiuni țării sud-americane.

Avocații apărării lui Rivera și Nuhfer au susținut că cei doi nu aveau nevoie să se înregistreze ca agenți străini, deoarece contractul lor era cu o filială americană a unei companii de stat venezuelene.

Însă judecătoarea Melissa Damian a declarat în timpul sentinței de vineri: „Nu există nicio dispută că acești bani provin de la regimul Maduro”.

Rubio, care nu a fost implicat în faptele ilicite, a mărturisit în timpul procesului că era prieten apropiat cu Rivera, dar nu știa că acesta lucra ca lobbyist.