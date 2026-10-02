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O revoltă dintr-o închisoare a fost transmisă live pe TikTok. Deținuții spun că au folosit echipamentele montate ilegal în celule

O revoltă dintr-o închisoare italiană a fost transmisă live pe TikTok. Deținuții spun că au folosit echipamentele montate ilegal în celulele lor chiar de gardieni. În mediul online au fost cel puțin două „live-uri” din spatele gratiilor.
O revoltă dintr-o închisoare a fost transmisă live pe TikTok. Deținuții spun că au folosit echipamentele montate ilegal în celule
sursa foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
02 oct. 2026, 10:31, Social
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Incidentul s-a produs în această săptămână la închisoarea din Pisa. Zeci de deținuți au fost implicați, iar unii dintre ei au transmis totul în direct pe TikTok.

Deținuții au susținut că au descoperit dispozitive de interceptare audio și video instalate în celulele lor.

Ei s-au revoltat susținând că au dreptul la intimitate și au folosit chiar echipamentele descoperite pentru a transmite în mediul online.

Se pare că în timpul incidentelor, deținuții au preluat controlul asupra unei părți a închisorii italiene. Continuarea pe Mediafax Italia.

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