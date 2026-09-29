Apartamente de lux pentru deținuții bogați, în închisorile din Indonezia. Mai mulți oficiali sunt anchetați

Incidentul a atras atenția publică pe scară largă și a reînnoit analiza închisorilor din Indonezia, care se confruntă de mult timp cu acuzații conform cărora deținuții bogați sau cu relații bune pot obține tratament preferențial prin mită, relatează AP.

Acuzațiile se concentrează pe închisoarea Cibinong din Bogor, lângă Jakarta, unde anchetatorii Ombudsmanului din Indonezia (echivalentul Instituției Avocatului Poporului în România, n.r) au descoperit peste 10 unități rezidențiale separate de celulele închisorii obișnuite în timpul unei inspecții surpriză din 23 septembrie, a declarat Syafrida Rachmawati Rasahan, membru al Ombudsmanului.

Simulator de golf și vehicule de lux în închisoare

Unitățile conțineau facilități precum aparate de aer condiționat, televizoare cu ecran mare, frigidere, canapele și zone de luat masa, a spus ea. Anchetatorii au raportat, de asemenea, că au găsit o sală de sport, un simulator de golf în construcție și vehicule de lux în complex.

„Am găsit indicii puternice că anumiți deținuți aveau acces la facilități speciale care nu erau disponibile deținuților obișnuiți”, a declarat Rasahan într-o conferință de presă de marți. „Am întâlnit deținuți în interiorul complexului rezidențial și am descoperit facilități care semănau cu cazare la familii, apartamente și vile, mai degrabă decât cu locuințe de închisoare.”

Zeci de deținuți și angajați au fost audiați

Rudi Setiawan, inspectorul general al Ministerului Imigrației și Corecțiilor, a declarat că zeci de deținuți și angajați ai închisorii au fost interogați în cadrul anchetei.

„Am suspendat cinci funcționari din cadrul închisorii, inclusiv pe șeful închisorii Cibinong, care sunt suspectați de incidentul descoperit de Ombudsman”, a declarat Setiawan.

Închisoarea Cibinong, cu o suprafață de 4 hectare (10 acri), găzduiește o varietate de deținuți, inclusiv infractori de corupție condamnați și alți prizonieri de rang înalt. Identitățile deținuților care se presupune că locuiesc în complex nu au fost dezvăluite oficial.

Legislatorii, activiștii anticorupție și grupurile de supraveghere au îndemnat autoritățile să identifice ce deținuți au ocupat unitățile și dacă oficialii penitenciarului au acceptat plăți în schimbul privilegiilor.

Inițial au fost locuințe pentru personal

Clădirile au fost inițial destinate ca locuințe oficiale pentru personalul închisorii, dar anchetatorii examinează dacă au fost transformate în locuințe neautorizate pentru deținuți, a declarat Setiawan.

Cazul este cea mai recentă situație jenantă pentru sistemul corecțional din Indonezia, care se confruntă de ani de zile cu supraaglomerarea, corupția și acuzațiile repetate conform cărora deținuții înstăriți pot cumpăra privilegii inaccesibile pentru populația penitenciară în general.