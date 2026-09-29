Ungaria deschide arhivele secrete ale comunismului. Zeci de mii de nume de informatori și agenți vor deveni publice

Publicarea va avea loc în două etape, prima fiind programată pentru 4 noiembrie, potrivit Arhivelor Istorice ale Serviciilor de Securitate de Stat din Ungaria, relatează The Independent.

Până la 60.000 de nume, într-o bază de date online

Până acum, documentele vizate puteau fi consultate în principal de cercetători și de rudele apropiate ale persoanelor menționate. Noua bază de date va extinde semnificativ accesul public.

Utilizatorii vor putea efectua căutări după nume, data și locul nașterii, numele mamei, numele conspirativ, precum și după tipul sau numărul documentului.

Nu toate informațiile vor fi însă afișate integral. Datele personale sensibile, între care informații medicale, dependențe, viața sexuală sau orientarea sexuală, vor fi anonimizate. Arhivele se așteaptă la un interes atât de ridicat încât baza de date va fi găzduită pe servere externe, pentru evitarea supraîncărcării infrastructurii instituției.

Ungaria a petrecut peste patru decenii sub regim comunist, perioadă în care aparatul de securitate a supravegheat populația și loialitatea acesteia față de regim. Pe lângă ofițerii și agenții proprii, serviciile recrutau și cetățeni care furnizau informații despre colegi, prieteni, vecini sau rude, uneori sub presiune ori prin șantaj.

Alte aproximativ 9.000 de dosare, publicate în februarie 2027

A doua etapă este programată pentru 25 februarie 2027, când ar urma să devină publice aproximativ 9.000 de așa-numite „dosare B”. Unele dintre acestea conțin sute de pagini și documentează în detaliu persoane recrutate sau vizate pentru recrutare de către serviciile de securitate.

Gergő Bendegúz Cseh, directorul general al arhivei, a declarat pentru Associated Press că publicarea acestor documente a rămas o temă controversată încă de la tranziția democratică a Ungariei din 1990. Potrivit acestuia, unul dintre motive a fost posibilitatea ca documentele să indice legături cu persoane care au continuat ulterior să ocupe funcții politice.

Decizia vine după ce Parlamentul Ungariei a adoptat, la 15 septembrie, legea privind deschiderea arhivelor fostelor servicii de securitate. Guvernul condus de premierul Péter Magyar prezintă măsura drept îndeplinirea unei promisiuni rămase nerezolvate după schimbarea regimului.

Péter Magyar anunțase, după ce partidul său Tisza l-a învins pe Viktor Orbán la alegerile din aprilie, că arhivele existente vor deveni publice și vor putea fi cercetate printr-un sistem de căutare.

Arhivele Istorice ale Serviciilor de Securitate de Stat păstrează documente ale structurilor de securitate create între decembrie 1944 și februarie 1990, inclusiv materiale privind persoanele supravegheate, victimele represiunii, structurile regimului și foștii agenți.