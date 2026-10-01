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Liderul unei frății universitare a fost condamnat la închisoare după ce un candidat a murit la un ritual de inițiere

Un fost lider al unei frății a Universității Northern Arizona din Statele Unite a fost condamnat miercuri la două luni de închisoare pentru rolul său într-un ritual care a dus la moartea unui candidat.
Liderul unei frății universitare a fost condamnat la închisoare după ce un candidat a murit la un ritual de inițiere
Imagine cu scop ilustrativ/sursa foto: Pexels
Laurentiu Marinov
01 oct. 2026, 19:50, Știri externe
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Liderul frăției, Carter Eslick, în vârstă de 20 de ani, Eslick pledase vinovat la o acuzație de hărțuire în cazul morții lui Colin Daniel Martinez, în vârstă de 18 ani, pe 31 ianuarie, într-o casă din afara campusului, potrivit AP.

Autopsia a constatat că Martinez a murit din cauza intoxicației cu alcool, cu o concentrație de alcool în sânge de 0,425% – de peste cinci ori limita legală a statului pentru șoferii de 21 de ani și peste.

Martinez s-a numărat printre cei patru membri Delta Tau Delta care au împărțit două sticle de vodcă pentru a se asigura că vomită, conform documentelor instanței. Martorii au raportat că i-au ajustat poziția de somn lui Martinez și i-au verificat pulsul și respirația pentru a căuta semne de intoxicație cu alcool pe parcursul nopții, se arată în documente.

Responsabil cu primirea noilor membri

Părinții lui Martinez s-au prezentat de la distanță în instanță, încă îndurerați de fiul lor, și au declarat că își doresc responsabilitate și reformă în activitatea frățiilor, a relatat postul de televiziune azfamily.com din Phoenix .

La acea vreme, Eslick era șeful frăției și responsabil cu primirea noilor membri. Miercuri, el și-a cerut scuze familiei lui Martinez și a spus că își asumă „întreaga responsabilitate pentru mâna pe care am jucat-o în cadrul acelui ritual”.

Procurorul comitatului Coconino, Ammon Barker, a declarat că nicio sentință nu poate repara prejudiciul cauzat familiei Martinez.

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