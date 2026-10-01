UE și Ucraina accelerează împrumutul de 45 de miliarde de euro pentru Kiev, prevăzut pentru 2027

Comisia Europeană și Ucraina au convenit să accelereze acordarea celor 45 de miliarde de euro prevăzuți pentru Kiev în 2027, în cadrul programului de împrumuturi al Uniunii Europene, în valoare totală de 90 de miliarde de euro, potrivit POLITICO.

Acordul a fost anunțat joi, printr-o declarație comună a celor două părți.

Decizia vine în contextul în care Rusia și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile cu drone și rachete asupra Ucrainei.

Premierul Sergii Korețki a spus în această săptămână că Ucraina are în acest an un deficit de finanțare pentru apărare de 27 de miliarde de dolari, aproximativ 23 de miliarde de euro.

Kievul speră să acopere aproximativ 7 miliarde de dolari din resurse interne și se bazează pe partenerii săi pentru restul sumei.

Președintele Volodimir Zelenski a spus și el că, dacă deficitul nu va fi acoperit în următoarele două luni, Ucraina riscă să nu mai poată cumpăra armament la începutul anului viitor.

În cadrul unei reuniuni a miniștrilor apărării din UE, „mulți au solicitat devansarea unor tranșe din împrumutul de 90 de miliarde de euro alocat pentru 2027”, a declarat luna trecută Kaja Kallas, șefa diplomației UE.

O parte din banii prevăzuți pentru 2027 ar fi urmat să fie acordați chiar în acest an.

CE a ales însă să accelereze acordarea împrumutului pentru 2027 în cursul anului viitor. Astfel, Ucraina ar urma să primească banii mai repede decât în calendarul inițial, au precizat diplomații.

Volodimir Zelenski a salutat acordul și a spus că discuțiile cu Comisia Europeană au condus la rezultate în ceea ce privește nevoile financiare și de apărare ale Ucrainei.

„Dialogul nostru cu Comisia Europeană a dat rezultate bune în ceea ce privește acoperirea nevoilor financiare și de apărare ale Ucrainei pentru anii 2026 și 2027”, a declarat președintele Ucrainei.

„Am convenit asupra formatului, calendarului și etapelor necesare pentru a asigura o acoperire completă”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Ucraina trebuie să îndeplinească anumite condiții

„Pentru anul 2027, am convenit să avansăm rapid cu alocarea sumei de 45 de miliarde de euro în cadrul Împrumutului de Sprijin pentru Ucraina, cu respectarea condițiilor stabilite”, se arată în document.

Condițiile se referă la reformele pe care Ucraina trebuie să le implementeze pentru a putea primi fondurile. Un înalt oficial european a spus că banii vor fi virați imediat după ce Kievul va îndeplini condițiile.

Cele două părți au stabilit, de altfel, să „înceapă activitatea de identificare a unor nevoi suplimentare în materie de buget și apărare”.

Împrumutul european de 90 de miliarde de euro a fost convenit de liderii UE în decembrie anul trecut și este destinat sprijinirii Ucrainei în 2026 și 2027.

Programul include condiții pentru Kiev, printre care respectarea statului de drept și combaterea corupției. Din totalul de 90 de miliarde de euro, 60 de miliarde sunt destinate nevoilor de apărare ale Ucrainei.

Suma totală este împărțită în mod egal între cei doi ani, cu 45 de miliarde de euro pentru 2026 și alte 45 de miliarde de euro pentru 2027.

Împrumutul ar urma să acopere aproximativ două treimi din necesarul de finanțare externă al Ucrainei pentru cei doi ani. Restul banilor ar urma să fie asigurați de alte state, în special de partenerii din G7.