„Fără cetățeni de rangul doi”. Sindicatele europene cer garanții pentru angajații din Ucraina și Moldova

Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC) a transmis joi președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o scrisoare în care își exprimă sprijinul pentru extinderea Uniunii Europene și pentru perspectiva europeană a Ucrainei, Republicii Moldova și statelor din Balcanii de Vest, dar cere ca procesul să fie însoțit de garanții sociale.

Organizația avertizează că extinderea nu trebuie să repete problemele apărute după valurile precedente de aderare și atrage atenția asupra diferențelor salariale care persistă între statele membre mai vechi și cele mai noi.

„Niciun angajat să nu devină cetățean de rangul doi”

Una dintre principalele preocupări ale sindicatelor privește accesul angajaților din viitoarele state membre la piața muncii din Uniunea Europeană după aderare.

Eventualele perioade tranzitorii ar trebui să asigure mobilitatea echitabilă și tratamentul egal, „astfel încât niciun angajat să nu devină un cetățean de rangul doi al Uniunii”, cer sindicaliștii.

Printre solicitări se mai numără respectarea normelor europene privind salariile minime adecvate și detașarea angajaților, limitarea lanțurilor de subcontractare, consolidarea Autorității Europene a Muncii (ELA) – agenția UE care sprijină aplicarea corectă a regulilor privind mobilitatea forței de muncă – și investiții în inspectoratele de muncă din țările candidate.

Confederația cere, de asemenea, ca accesul gradual al țărilor candidate la piața unică sau la anumite componente ale acesteia să fie condiționat de alinierea la legislația socială a UE și de existența unui dialog social efectiv.

„Drepturile sindicale, acoperirea largă a negocierilor colective și standardele internaționale în domeniul muncii trebuie să fie condiții explicite” pentru integrarea graduală și accesul la piața unică, au transmis reprezentanții sindicali.

Comisia pregătește următoarea etapă a extinderii UE

Comisia Europeană urmează să prezinte pe 6 octombrie revizuirea politicilor UE în perspectiva extinderii, care va pregăti Uniunea pentru primirea de noi membri, inclusiv Ucraina și Republica Moldova.

Miercuri, la Tirana, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că aderarea va continua să depindă de meritele și reformele fiecărei țări, dar că acest lucru „nu înseamnă un proces mai lent”.

Executivul european pregătește și foi de parcurs pentru țările candidate cele mai avansate, care vor stabili pașii concreți, termenele și progresele necesare pentru continuarea procesului de aderare.

Ucraina și Republica Moldova se numără printre țările aflate în procesul de aderare. În paralel, Uniunea își pregătește politicile, instituțiile și bugetul pentru a putea funcționa cu un număr mai mare de state membre.

Garanții și după aderarea la UE

În paralel cu măsurile care ar putea facilita procesul de extindere, sunt pregătite și garanții mai puternice împotriva eventualelor derapaje ale noilor state membre după aderare.

Confederația Europeană a Sindicatelor susține includerea unor astfel de prevederi în viitoarele tratate de aderare, dar cere ca protecția să acopere explicit și încălcările grave și sistematice ale libertății de asociere, negocierii colective și dreptului la grevă.

Potrivit sindicaliștilor, aceste garanții ar trebui să se aplice atât după aderare, cât și, prin clauze de reversibilitate, în perioada de integrare graduală, când țările candidate pot fi incluse treptat în anumite politici și programe ale UE înainte de a deveni membre cu drepturi depline.

ETUC solicită totodată un buget european mai mare pentru o Uniune extinsă și cere ca o parte din fondurile de preaderare și din instrumentele destinate Ucrainei, Republicii Moldova și Balcanilor de Vest să susțină dialogul social și sindicatele independente.

Organizația mai cere ca partenerii sociali europeni și naționali să fie implicați în aplicarea viitoarelor măsuri privind extinderea, inclusiv în elaborarea foilor de parcurs pentru țările candidate.

Subiectul va ajunge și la liderii statelor membre, care urmează să poarte o discuție strategică privind extinderea la Consiliul European din 15–16 octombrie.

Muntenegru, cel mai avansat stat candidat

Nouă țări au în prezent statut de candidat la aderarea la UE: Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Republica Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și Ucraina. Kosovo este considerat potențial candidat.

Muntenegru este cel mai avansat în negocierile de aderare, urmat de Albania. Ucraina și Republica Moldova au făcut noi pași în 2026, prin deschiderea negocierilor în domenii care includ statul de drept, justiția și drepturile fundamentale, precum și relațiile externe, politica de securitate și apărare.