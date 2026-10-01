SpaceX lansează 4 astronauți către Stația Spațială Internațională

SpaceX a lansat echipajul al cărui comandant este Jessica Watkins după o întârziere de trei săptămâni pentru a repara sistemul de combustibil care curgea din capsulă, potrivit AP.

Deși șederea lor la Stația Spațială Internațională va dura șase luni lungi, zborul acolo promitea să fie cel mai rapid de până acum pentru compania lui Elon Musk: un tranzit de doar opt ore.

Odată cu lansarea dimineață de pe Stația Spațială Cape Canaveral, Watkins a devenit prima femeie de culoare care a condus un echipaj pe orbită. Geolog care a lucrat cu roverul marțian Curiosity al NASA în urmă cu un deceniu, Watkins face a doua călătorie la stația spațială după o lungă ședere în 2022.

Echipajul îi înlocuiește pe cei patru astronauți aflați în laboratorul orbital din februarie

Ceilalți sunt nou-veniți în spațiu: Luke Delaney de la NASA, un pușcaș marin retras; Joshua Kutryk din Canada, colonel în Forțele Aeriene Regale Canadiene; și Sergey Teteryatnikov din Rusia, fost submarinist. Aceștia îi vor înlocui pe cei patru astronauți care locuiesc în laboratorul orbital din februarie.

Acesta a fost al 13-lea echipaj lansat de SpaceX pentru NASA, fără a lua în considerare zborul de testare din anii 2020. Toate cele patru își adoptă denumirea de Echipaj-13, care aduce un omagiu misiunii Apollo 13. Zborul de testare din 1970 s-a încheiat cu întoarcerea în siguranță a astronauților.