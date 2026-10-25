Primarul Clujului, mesaj de Ziua Armatei: Trăim astăzi cele mai dificile momente de după 1989

Emil Boc, primarul Clujului, a ținut un discurs duminică, de Ziua Armatei. Acesta susține că România a ajuns într-o situație fără precedent, după revoluția din 1989.

„Trăim astăzi cele mai dificile momente de după 1989. Lumea se schimbă sub ochii noștri, războiul este din nou în Europa, dar partea plină a paharului este că noi suntem în acea Europa, a Uniunii Europeane, unde războiul este ținut încă afară. De ce? Pentru că părinții fondatorii a Uniunii Europeane, și-l invoc aici pe Schumann, spunea în 1951 mai bine să ne războim în jurul unei mese decât pe un câmp de bătălie”, a declarat Emil Boc.

Boc, despre verdictul CCR pe programul SAFE

Emil Boc a vorbit și despre verdictul dat de magistrații Curții Constituționale în cazul ordonanței SAFE, contestată de Sorin Grindeanu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților.

„Mă uit în Parlamentul României, că urmează un moment important. […] Sper să ne găsească uniți, pentru că dacă ne vor găsi divizați, Curtea Constituțională își face datoria, dar Parlamentul este acela care are ultimul cuvânt în a stabili ce este de făcut cu acest program SAFE și nu cumva să îl compromitem. Pentru că ne compromitem securitatea și siguranța fiecăruia dintre noi”, a mai spus fostul premier liberal, despre programul european pentru înzestrarea armatei.

Fostul premier a participat duminică la ceremoniile militare din Cluj-Napoca. La finalul intervenției, Boc a ales să recite câteva versuri dintr-o poezie scrisă de George Coșbuc.