Întrebat la TVR 1 despre propunerea PSD privind reforma administrativ-teritorială, Traian Băsescu a declarat că aceasta a devenit o necesitate.

„Nu i-aș suspecta de rele intenții, dar a devenit o necesitate reforma administrativă. Marea problemă este cum o fac. Dacă o fac așa cum au început-o, mai bine se opresc. Să vedem ce comune vor să se autocomaseze”, a declarat fostul președinte.

Fostul președinte a susținut că reforma trebuie să înceapă prin înființarea unor regiuni administrative mai mari, care să înlocuiască actualele județe.

„Procesul trebuie făcut de sus în jos. N-ai cum să-l începi de jos și unde-l oprești. Trebuie făcut de sus în jos”, a explicat acesta.

Băsescu a arătat că reorganizarea ar trebui să vizeze inclusiv structurile din justiție, parchetele, Jandarmeria, Poliția și direcțiile sanitare, care ar urma să funcționeze la nivel regional, în locul actualelor structuri județene.

Băsescu susține varianta unor regiuni mai mari: „15 rămân tot prea mici”

În cadrul discuției a fost menționată și varianta lui Emil Boc, cu opt regiuni, la care s-ar adăuga Harghita și Covasna. Băsescu s-a arătat favorabil acestei formule.

„Da, rezolvă și problema maghiară și rezolvă și o problemă de dimensiune a regiunilor, pentru că 15 rămân tot prea mici”, a afirmat fostul președinte.

El a explicat că un avantaj al reorganizării ar fi posibilitatea realizării unor proiecte regionale de infrastructură, fără ca fiecare județ să fie nevoit să organizeze separat licitații.

„Aici marile avantaj trebuie să fie posibilitatea de a realiza proiecte regionale, aceste proiecte pe suprafețe mai mari. Gândiți-vă acum un drum județean. Dacă vrei să pleci cu el de la Bacău să vii până la Galați, fiecare județ trebuie să facă licitația lui, trebuie să aibă constructorul lui. E foarte complicat. Pe când o regiune care ține de la Bacău la Galați, sigur se face o singură licitație, plus cât aparat se desființează, aparat bugetar, care poate fi utilizat în economia reală”, a explicat fostul președinte.

Băsescu explică de ce reforma a fost blocată până acum

Întrebat de ce reforma administrativ-teritorială nu a fost realizată până acum, fostul șef al statului a invocat interesele electorale ale partidelor și opoziția UDMR.

„Nu s-a făcut din foarte multe motive. În primul rând din motive electorale. Au fost la guvernare partidele care aveau cei mai mulți primari, cei mai mulți președinți de consilii județene, consilieri. Și atunci nu au fost stimulați să lanseze acest proces. O altă piedică reală pe care o știu a fost UDMR, care a blocat tot timpul acest proces și fiind de multe ori în situația de a fi determinant în asigurarea unei majorități, a trebuit să țină cont de opțiunile UDMR”, a declarat Băsescu.

În opinia sa, actuala situație financiară a statului ar putea determina partidele, în special PSD, să accepte reorganizarea.

„Dar acum, sincer, cred că partidele și în mod deosebit PSD-ul este mânat de criză. Această reorganizare ar aduce la reducerea costurilor de funcționare a statului român. La nivel central, la nivel regional, sau la nivel local, sau în teritoriu, sau cum vrem să-i spunem”, a afirmat fostul președinte.

„Cine va face reforma administrativă, va rămâne în istoria României”

Întrebat dacă liderii locali ai PSD ar accepta o astfel de reorganizare, Băsescu a insistat că Guvernul trebuie să ia deciziile și să le impună, fără negocieri îndelungate.

„De asta vă spuneam că trebuia începută de sus în jos și prin ordonanță de urgență. Adică aici nu-i de discutat. Pentru că dacă se începe o târguială, mută județul ăsta de aici colo, mută orașul ăsta, municipiul ăsta, nu că aici să fie o direcție, aici alta, aici Guvernul trebuie să-și asume decizii și să le impună”, a declarat Băsescu.

„Cine va face reforma administrativă, va rămâne în istoria României”, a mai afirmat Băsescu.

„Niciun pas fără digitalizare”

Întrebat dacă este optimist că actualul Guvern va implementa reforma administrativ-teritorială, fostul președinte a spus că speră ca procesul să înceapă.

„Sper că o să înceapă. Și vedem dacă îl termină, dacă vine și guvernul următor, dar trebuie făcut. Trebuie făcut și, atenție, niciun pas fără digitalizare”, a declarat Băsescu.

El a avertizat că reorganizarea administrativă trebuie însoțită de integrarea bazelor de date ale instituțiilor publice, astfel încât cetățenii să nu fie obligați să parcurgă distanțe mari pentru obținerea documentelor.

„Pentru că imaginați-vă că se comasează șase județe și șeful circulației sau ăsta de la permise este undeva la unul din aceste șase județe. Bazele de date trebuie să fie puse la un loc și omul să nu vină la 200 de kilometri să-și ia o adeverință. Intră pe calculator și o ia de acolo. Deci digitalizarea este condiția esențială ca să reușească acest proiect. Dacă nu, nu”, a explicat fostul președinte.