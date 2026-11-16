Ministrul a explicat că în prima jumătate a anului 2027 va exista o perioadă de preexploatare și calibrare a sondelor, astfel că producția din această etapă va avea un caracter tehnic. O estimare mai clară a cantităților disponibile și care vor fi folosite efectiv va putea fi făcută în semestrul al doilea.

Valorificarea gazelor va fi realizată prin cele două companii partenere la exploatarea zăcământului, OMV Petrom și Romgaz. Totodată, statul român ar putea prelua o parte din gaze, în baza contractului și a legislației în vigoare, a precizat ministrul.

Dumitru Chisăliță estimează că majorarea cantității de gaze disponibile în sud-estul Europei ar putea face ca oferta să depășească cererea din România, creând premisele unei reduceri a prețului gazelor naturale.

„Un 10% putem să-l luăm în considerare fără probleme”, a spus ministrul, întrebat cât ar putea scădea prețul.

Oficialul a explicat că, deși gazele aparțin statului român, tranzacțiile se vor desfășura potrivit legislației existente și regulilor pieței. Companiile care au concesionat perimetrele plătesc redevențe și impozite către stat, însă comercializarea gazelor se face în cadrul mecanismelor de piață stabilite prin lege.