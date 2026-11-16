Șeful Transgaz, Ion Sterian: Prima turbină a centralei Mintia începe producția comercială în această săptămână. Ce noi capacități energetice intră în funcțiune și cu cât va crește consumul

Centrala de la Mintia va începe să livreze în sistemul energetic națioanal cantități în creștere de energie electrică, după ce prima turbină va începe să producă comercial, iar cea de-a doua va intra în teste, după cum a anunțat directorul general al Transgaz, luni, în cadrul evenimentului „Energie pentru România – Transatlantic Edition”.

„Am o veste bună aici, că de mâine sau poimâine cei de la centrala Mintia vor începe să producă comercial cu prima turbină și vor intra cu a doua turbină în teste de producție”, a declarat Ion Sterian.

Potrivit declaraților șefului Transgaz, prima turbină are o capacitate de aproximativ 576 MW.

Și a doua turbină are o capacitate instalată similară, astfel că Mintia va contribui semnificativ la mixul energetic al României, după o perioadă în care seceta din bazinul Dunării a afectat atât producția de energie din hidrocentrale, dar și cea centralei nucleare de Cernavodă, pornită cu ambele reactoare abia sâmbătă.

Turbina cu Gaz 1 (TG1) din cadrul Centralei Electrice cu Ciclu Combinat (CECC) Mintia a fost sincronizată cu succes pentru prima dată la Sistemul Electroenergetic Național (SEN) pe 15 octombrie, după cum a anunțat atunci operatorul național de sistem și transport al energiei electrice, moment-cheie care a marcat începutul etapei de testare a echipamentelor și sistemelor de producere a energiei electrice în condiții de funcționare conectată la SEN.

Potrivit Transelectrica, până la sfârșitul anului 2026, este preconizată integrarea în SEN a unei capacități de producție de peste 1.000 MW din cadrul Centralei Electrice în Ciclu Combinat Mintia, un aport semnificativ pentru consolidarea capacității de producție disponibile și pentru susținerea funcționării în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național.

Centrala de la Mintia, viitoarea cea mai mare centrală electrică pe gaze din Europa, cu o putere instalată de 1.700 MW, este construită pe locul fostei termocentrale de la Mintia, de Mass Global Energy Rom, compania irakiană care investește 1,4 miliarde euro.

Constanța, Arad și Rompetrol, pe lista capacităților care ar urma să intre în producție

Directorul general al Transgaz a anunțat că și alte proiecte de producere a energiei electrice pe bază de gaze naturale ar urma să intre în exploatare comercială în perioada următoare. Potrivit acestuia, centralele de cogenerare de la Constanța și Arad ar urma să înceapă producția la începutul lunii decembrie, potrivit Financial Intelligence.

Ion Sterian a menționat că fiecare dintre cele două proiecte are o capacitate totală indicată de 200 MW, împărțită între 100 MW electrici și 100 MW termici.

Șeful Transgaz a făcut referire la o capacitate de aproximativ 80 MW aferentă proiectului Rompetrol, pentru care Transgaz asigură sprijin în ceea ce privește infrastructura de gaze.

Termen pentru centrala electrică și de stocare de la Câmpia Turzii

Ion Sterian a anunțat că proiectul energetic de la Câmpia Turzii ar urma să treacă la exploatarea comercială pe 18 decembrie 2026. „Pe 18 decembrie se trece la exploatarea comercială la centrala electrică și stocare de la Câmpia Turzii”, a declarat acesta.

Directorul general al Transgaz a menționat și proiectul de cogenerare de la Râmnicu Vâlcea, pentru care a indicat capacități de 100 MW și 80 MW, fără să prezinte în intervenția transmisă un calendar precis de punere în funcțiune.

Potrivit șefului Transgaz, noile capacități de producere a energiei electrice pe bază de gaze naturale vor contribui la creșterea cererii de gaze în România. Transgaz estimează că, în sezonul rece 2026–2027, consumul național de gaze naturale va fi cu 800 de milioane până la un miliard de metri cubi mai mare decât în perioada similară a anului trecut.

Transgaz, prima multinațională a României Transgaz, prima multinațională a României, este o companie controlată de stat, prin Secretariatul General al Guvernului, cu o participație de 58,5%, care deține statutul de monopol în transportul gazelor naturale din România și vehiculează circa 90% din totalul gazelor naturale consumate.