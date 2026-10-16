Transelectrica: Turbina cu Gaz 1 a Centralei Mintia a fost sincronizată la sistemul energetic național  SEN pentru prima dată cu succes

Turbina cu Gaz 1 (TG1) din cadrul Centralei Electrice cu Ciclu Combinat (CECC) Mintia a fost sincronizată cu succes pentru prima dată la Sistemul Electroenergetic Național (SEN) joi, 15 octombrie, a anunțat, vineri, operatorul național de sistem și transport al energiei electrice.

Acest moment cheie a marcat începutul etapei de testare a echipamentelor și sistemelor de producere a energiei electrice în condiții de funcționare conectată la SEN.

Centrala de la Mintia, viitoarea cea mai mare centrală electrică pe gaze din Europa, cu o putere instalată de 1.700 MW, este construită pe locul fostei termocentrale de la Mintia, de Mass Global Energy Rom, compania irakiană care investește 1,4 miliarde euro.

Calendarul punerii în funcțiune

Potrivit oficialilor Transelectrica, în prima zi de funcționare în regim de teste, turbina a fost conectată la SEN în două intervale, primul începând cu ora 11:15, iar cel de-al doilea la ora 12:21. În cadrul celui de-al doilea interval de funcționare, turbina a atins o putere brută maximă de 135 MW, la bornele generatorului. Testele din această primă zi de funcționare s-au încheiat la ora 16:35.

În perioada următoare, vor fi realizate reglaje și ajustări tehnice ale sistemelor și subsistemelor turbinei, în vederea optimizării parametrilor de funcționare. Următoarea zi de producție este programată pentru luni, 19 octombrie 2026, după care sunt planificate aproximativ trei săptămâni de teste zilnice.

„Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA și MASS Global au agreat corelarea testelor cu necesitățile de funcționare ale Sistemului Electroenergetic Național. Testele din următoarele trei săptămâni se vor desfășura în intervalele de seară, astfel încât producția planificată în această perioadă va intra în sistem la vârful de consum de seară. Prin această abordare, contribuția Centralei Electrice cu Ciclu Combinat Mintia va putea fi valorificată în intervalele cu cerere ridicată de energie electrică, în contextul condițiilor dificile de operare a Sistemului Electroenergetic Național din ultimele luni, inclusiv al indisponibilității capacității de producție de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă”, au transmis oficialii operatorul național de sistem și transport al energiei.

Turbina cu Gaz 1 CECC Mintia are o capacitate instalată de 575 MW. Conform calendarului estimat, la jumătatea lunii decembrie 2026 este prevăzută începerea testelor pentru Turbina cu Gaz 2, care are, de asemenea, o capacitate de 575 MW.

Astfel, până la sfârșitul anului 2026, este preconizată integrarea în SEN a unei capacități de producție de peste 1.000 MW din cadrul Centralei Electrice în Ciclu Combinat Mintia, un aport semnificativ pentru consolidarea capacității de producție disponibile și pentru susținerea funcționării în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național.