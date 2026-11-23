Conducerile Transgaz și Transelectrica au explicat, în informările transmise luni, că indexările salariale sunt necesare pentru menținerea personalului calificat considerat strategic pentru implementarea investițiilor vitale pentru securitatea Sistemului Energetic Național.

Precizările celor două companii vin după ce Palatul Victoria a actualizat luni, în urma solicitărilor venite din partea presei, agenda publică a ședinței de vineri, și a publicat cele două decizii referitoare la creșterea salariilor angajaților Transgaz și Transelrctrica.

Angajații Transgaz și Transelectrica vor primi salarii mai mari cu 6,5%, după ce Guvernul a aprobat majorarea vineri, 20 noiembrie, prin două memorandumuri.

Potrivit unei analize pe baza situațiilor financiare publicate de cle șase companii-fanion din sectorul energetic, câștigurile mediii lunare din 2025, calculat prin raportarea cheltuielilor totale cu personalul la numărul de salariați de la sfârșitul anului, de la Transgaz și Transelectrica sunt pe ultimele două locuri.

OMV Petrom: 26.107 lei;

Nuclearelectrica: 25.059 lei;

Hidroelectrica: 18.064 lei;

Romgaz: 18.049 lei;

Transelectrica: 17.233 lei;

Transgaz: 15.612 lei.

Transgaz este operatorul de sistem și transport al gazelor naturale și este controlat de statul român care deține, prin Secretariatul General al Guvernului, 58,5% din acțiuni. Compania avea, la ora 14:20, o capitalizare de 16.106.618.592 de lei.

Translectrica este operatorul de sistem și transport al energiei electrice, la care statul deține, tot prin Secretariatul General al Guvernului, pachetul majoritar de 58.68 la sută. Valoarea de piațp a companiei la aceeași oră era de 7.286.332.314,80 de lei.

Informările integrale ale celor doi operatori de sistem:

Trangaz: „Menținerea stabilității și motivării resursei umane reprezintă o condiție esențială pentru realizarea obiectivelor operaționale și investiționale asumate”

„Urmare a informațiilor apărute în spațiul public cu privire la Memorandumul privind indexarea salariilor personalului SNTGN Transgaz SA față de nivelul realizat în anul 2025 cu maximul indicelui mediu de creștere al prețurilor prognozat pentru anul 2026, prin raportare la art. 36 al. 2 din OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr 227 privind Codul Fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, SNTGN Transgaz SA precizează următoarele:

Indexarea salariilor aprobată prin Memorandumul din data de 20 noiembrie 2026 este în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă în vigoare la SNTGN Transgaz SA și cu prevederile OUG nr. 89/2025, ultima indexare salarială la SNTGN Transgaz SA fiind realizată în luna iunie 2025.

Măsura contribuie la protejarea puterii de cumpărare a angajaților și la păstrarea specialiștilor cu experiență într-un domeniu în care competențele tehnice sunt esențiale. SNTGN TRANSGAZ SA, asigură operarea în condiții de siguranță și eficiență a Sistemului Național de Transport gaze naturale și contribuie în mod esențial, vital, la funcționarea în siguranță a Sistemului Energetic Național. Activitatea presupune personal calificat atât pentru operarea, dispecerizarea, exploatarea și mentenanța infrastructurii existente, cât și pentru realizarea proiectelor de investiții strategice. În acest context, politica salarială reprezintă și un instrument de susținere a capacității companiei de a implementa proiectele strategice asumate.

Indexarea se aplica doar personalului angajat cu contract individual de muncă și nu se aplică administratorilor și directorilor companiei (Director General, Director Financiar) care își desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” S.A. este Operatorul de infrastructură critică de interes național și operează Sistemul Național de Transport Gaze Naturale (SNT), calificat drept infrastructură critică europeană și națională în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu Directiva 2008/114/CE a Consiliului și cu Directiva (UE) 2022/2557 privind reziliența entităților critice.

Transgaz este admisă la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, categoria Premium, cu simbolul bursier TGN, fiind inclusă în indicii bursieri BET, BET-BK, BET-NG, BET-TR, BET-TRN și BET-XT și a înregistrat o creștere semnificativă a capitalizării bursiere de 1158% comparativ cu 2008 anul listării. Această creștere substanțială subliniază valoarea pe care compania o generează pentru acționari și parteneri, precum și încrederea investitorilor în direcția strategică a companiei.

Transgaz înregistrează pentru exercițiul financiar 2025 un rezultat net pozitiv (profit), continuând seria de profitabilitate din anii precedenți și nu a înregistrat plăți restante la data de 31 decembrie 2025. De asemenea pentru anul 2026 Societatea prevede un rezultat financiar pozitiv și s-a angajat să nu înregistreze plăți restante. Aceste performanțe financiare demonstrează managementul prudent și eficient al resurselor, inclusiv al cheltuielilor cu resursa umană.

Transgaz se finanțează exclusiv din venituri proprii și nu este dependentă de nici o sursă alocată de la Bugetul de Stat. Transgaz este un contribuitor net semnificativ la bugetul consolidat al statului, prin: (i) dividendele anuale distribuite acționarului majoritar – Statul Român prin SGG (58,51% din capitalul social); (ii) impozitul pe profit; (iii) redevențele pentru utilizarea proprietății publice; (iv) contribuțiile sociale și impozitele pe veniturile salariale ale angajaților. În ultimii 5 ani, Transgaz a virat către bugetul de stat sume cumulate de peste 3,2 miliarde lei.

Transgaz a realizat investiții majore pentru modernizarea și extinderea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, dezvoltarea interconexiunilor regionale și pregătirea infrastructurii pentru preluarea producției din Marea Neagră. Aceste proiecte contribuie la diversificarea rutelor de aprovizionare, creșterea capacității de transport și consolidarea rolului României pe piața regională a gazelor naturale.

Transgaz a utilizat finanțări europene pentru realizarea unor proiecte majore de transport al gazelor naturale, în special pentru infrastructura de interes regional. Sprijinul european a contribuit la dezvoltarea capacităților de transport și interconectare, facilitând integrarea piețelor energetice și consolidarea securității aprovizionării. În paralel, compania urmărește adaptarea infrastructurii la transformările sectorului energetic, inclusiv la perspectivele transportului hidrogenului și ale altor gaze cu emisii reduse de carbon.

Responsabilizând importanța TRANSGAZ atât ca motor al activităților din economie cât și ca vector de creștere economică prin rolul său în dezvoltarea sectorului energetic, național, regional și european și transformarea României într-o putere energetică a Europei, societatea își asumă continuarea demarării și implementării unuia dintre cele mai mari și importante programe de dezvoltare a infrastructurii de transport gaze naturale din România în ultimii 20 de ani, un program cu proiecte de investiții estimate la 9,1 miliarde euro.

Având în vedere rolul strategic al Transgaz în asigurarea securității transportului de gaze naturale în România, menținerea stabilității și motivării resursei umane reprezintă o condiție esențială pentru realizarea obiectivelor operaționale și investiționale asumate.

În contextul programelor de investiții aflate în derulare, de o amploare fără precedent pentru companie, precum și al obiectivelor privind mentenanța Sistemului Național de Transport, considerăm necesară aplicarea mecanismului prevăzut la art. XXXVI alin. (2) din OUG nr. 89/2025, respectiv aprobarea de către Guvern, prin memorandum, a creșterii cheltuielilor de natură salarială.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) al gazelor naturale care asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea acestora precum și cercetarea și proiectarea în domeniu, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă”, se arată în informarea Transgaz.

Translectrica: „Personalul Companiei reprezintă un element strategic pentru ca CNTEE Transelectrica SA să-și îndeplinească obiectivele”

„Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. informează publicul investitor interesat asupra faptului că în data de 20 noiembrie 2026 în cadrul ședinței de Guvern a fost aprobat ”Memorandumul privind acordarea indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026 în cuantum de 6,5 la sută, în conformitate cu prevederile art. 36 al. 2 din OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr 227 privind Codul Fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu încadrarea strictă în nivelul aprobat prin BVC pe anul 2026 al cheltuielilor de natură salarială pentru CNT EE Transelectrica SA.”

Compania menționează că indexarea salariilor de bază brute cu indicele de creștere a prețurilor de consum se aplică exclusiv salariaților care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă.

Ultima indexare a salariilor angajaților cu contract individual de muncă a avut loc în aprilie 2024 cu un procent de 4%.

Compania derulează, la nivelul anului 2026, un program anual de investiții de peste 900 de milioane de lei, cuprinzând investiții cu rol esențial în funcționarea în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național, precum interconexiuni cu statele vecine, retehnologizări și modernizări de stații, noi linii interne de 400 kV. De asemenea, dezvoltarea pieței de energie a dus la creșterea exponențială a numărului de participanți la piață, respectiv peste 1000 de licențe. Complexitatea dezvoltărilor din ultima perioadă din Sistemul Electrienergetic reprezintă o provocare care se reflectă tot mai mult în responsabilitățile specialiștilor Transelectrica.

Subliniem faptul că nerealizarea investițiilor Transelectrica conduce la creşterea riscurilor pentru securitatea energetică a țării, respectiv: echipamente învechite, vulnerabilități în sistem, limitarea schimburilor de energie cu alte țări. Într-un sistem energetic, orice întârziere poate avea efecte în lanț. De aceea, investițiile Transelectrica în dezvoltarea și modernizarea rețelei electrice de transport sunt de importanță națională.

Toate aceste investiții, proiecte europene și obligații legale depind de un factor critic: oamenii. Specialiștii care își desfășoară activitatea în Transelectrica sunt greu de format și esențiali pentru siguranța sistemului, pentru că prin competențele și activitatea lor asigură continuitate, stabilitate și protecție pentru economia României. Personalul implicat în investiții, operare, inovare și digitalizare este hiperspecializat, greu de format și greu de înlocuit.

Compania urmărește consolidarea și menținerea stabilității resursei umane printr-o politică salarială competitivă, aliniată nivelurilor de remunerare de pe piață, în concordanță cu complexitatea și amploarea proiectelor și responsabilităților pe care Transelectrica le gestionează. Această abordare vizează retenția personalului calificat și prevenirea apariției unor riscuri operaționale, contractuale și de securitate energetică, care ar putea fi generate de pierderea competențelor și a expertizei profesionale.

Având în vedere importanța deosebită a Transelectrica pentru piața de energie electrică și pentru îndeplinirea obiectivelor Companiei în concordanță cu evoluția mediului de afaceri și a cadrului legislativ, salariații reprezintă cea mai valoroasă resursă a Companiei.

Este obligatoriu să se asigure condițiile legale și bugetare pentru implementarea unei politici de resurse umane care să garanteze un mediu atractiv pentru salariații Companiei, atât din punct de vedere organizațional, cât și din punct de vedere salarial.

Ca obiectiv prioritar în politica de dezvoltare a Companiei, este imperios necesar să se regăsească:

Performanță sustenabilă: angajații motivați și bine pregătiți care contribuie la stabilitatea rețelei electrice naționale.

Contribuție la securitatea energetică: prin profesionalismul personalului, Transelectrica își îndeplinește rolul de garant al echilibrului energetic.

Calitatea angajaților Transelectrica este foarte importantă și garantează atributul de personal esențial pentru securitatea națională, întrucât:

necesită cunoştinţe specifice, practice şi teoretice, necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor OTS, incluzând aria de management şi abilităţi de relaţionare, sunt de cel mai înalt nivel;

nișa hiperspecializată și unică a activității de transport al energiei electrice, activitate care se regăsește doar în CNTEE Transelectrica SA;

complexitatea problemelor întâlnite şi contextul în care acestea pot fi rezolvate (piaţa de energie, piaţa de echilibrare, Dispecerul Energetic Național, activitatea de exploatare–mentenanţă, activități bursiere, relația cu ANRE, guvernanță corporativă, infrastructură critică, participările la proiectele de interes european etc.).

Personalul Companiei reprezintă un element strategic pentru ca CNTEE Transelectrica SA să-și îndeplinească obiectivele pe care le are în cadrul Sistemului Energetic Național ca Operator de Transport”, se arată în informarea Transelectrica.