Dumitru Chisăliță vrea să modifice Legea energiei electrice și a gazelor naturale astfel încât investitorii care vor să dezvolte proiecte care ar urma să crească producția de energie a României să își poată rezerva capacitatea doar după asumarea unor etape și termene verificabile – de la finanțare până la startul lucrărilor – iar dacă nu își respectă angajamentele din motive imputabile lor, această capacitate ar putea fi eliberată pentru proiecte care ar putea livra mai rapid noi megawați în sistemul energetic național.

Potrivit estimărilor ministrului Energiei la întrebarea reporterului Mediafax, proiectul de modificare a legii ar urma să fie finalizat și pus în transparență decizională în primul trimestru al anului viitor.

Demersul vine după ce, conform datelor citate de titularul mandatului de la conducerea Ministerului Energiei, puterea instalată a proiectelor care au obținut documentele oficiale de racordare, construire și înființare a crescut după modificarea regulamentelor de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei ( ANRE)

De amintit că, în primăvară, după mai multe luni de dezbateri și discuții din spațiul public declanșate de declarațiile fostului premier și ulterior ministru interimar al Energiei, Ilie Bolojan

„Mai puțină birocrație, răspundere pentru întârzieri și acces mai rapid la rețea”

Reporter: Cum au influențat noile reguli privind ATR-urile evoluția investițiilor în 2026?

Dumitru Chisăliță: În principal, printr-o filtrare mai strictă a proiectelor și prin condiționarea accesului la rețea. Nu se poate spune că regulile au dus deja la o creștere imediată a capacităților puse în funcțiune. Efectul asupra investițiilor efective se va vedea în timp.

Reporter: Ce s-a schimbat concret în legislație?

Dumitru Chisăliță: Ordinul ANRE nr. 15/2026, publicat la 25 mai, a crescut de la 5% la 20% garanția financiară pentru proiectele cu putere aprobată la evacuare de peste 1 MW. A introdus și termene pentru obținerea autorizației de înființare: cel mult 12 luni de la încheierea contractului de racordare și 18 luni de la emiterea ATR, cu posibilitatea unei prelungiri justificate. Pentru alocarea de capacitate în 2026 a fost prevăzută și o garanție de 20.000 de euro pentru fiecare MW solicitat.

Aceste cerințe pot descuraja rezervarea rețelei de către proiecte fără finanțare sau fără pași reali de autorizare. În același timp, trebuie să ne asigurăm că nu devin o povară disproporționată pentru investitorii serioși.

Conform datelor ANRE la 1 septembrie 2026, proiectele regenerabile cu ATR valabil însumau aproape 115.000 MW. Dintre acestea, aproximativ 62.700 MW aveau contract de racordare, 39.300 MW aveau și autorizație de construire, iar 15.362 MW aveau și autorizație de înființare emisă de ANRE.

Dacă urmărim evoluția între 1 august și 1 septembrie, puterea proiectelor care aveau contract de racordare și autorizație de construire a crescut cu 8,1%, iar puterea proiectelor care aveau și autorizație de înființare ANRE a crescut cu 3,8%. Acesta este progres administrativ raportat de operatori; nu putem atribui automat întreaga evoluție Ordinului nr. 15/2026 și nici nu o putem confunda cu punerea în funcțiune.

Reporter: Ce va face concret Ministerul Energiei?

Dumitru Chisăliță: Vom iniția modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale. Vom propune ca rezervarea capacității să fie legată de etape și termene verificabile: documente privind terenul și finanțarea, obținerea autorizațiilor, încheierea contractului de racordare și începerea lucrărilor. Dacă titularul nu avansează din motive care îi sunt imputabile, după notificare și posibilitatea de a-și prezenta justificările, capacitatea va putea fi eliberată pentru alte proiecte.

Dacă întârzierea este provocată de operatorul de rețea sau de o autoritate publică, termenul va fi suspendat, iar investitorul nu va fi penalizat. Transferul unui ATR va fi permis numai împreună cu proiectul și cu preluarea obligațiilor de către noul titular.

Reporter: Cum veți reduce birocrația și veți măsura întârzierile?

Dumitru Chisăliță: Proiectul de lege va urmări reducerea cu minimum 30% a duratei medii de la depunerea unei cereri complete de racordare până la punerea în funcțiune. Vom stabili o bază de referință și vom măsura fiecare etapă, pentru a identifica unde apar întârzierile și cui îi sunt imputabile.

Vom propune indicatori publici pentru instituțiile implicate și operatorii de rețea: durata procedurilor, respectarea termenelor, întârzierile imputabile și numărul proiectelor puse efectiv în funcțiune. Vom lucra la proiect împreună cu ANRE și operatorii, cu respectarea competențelor fiecărei instituții.

Reporter: Cum va putea fi urmărită aplicarea noilor reguli?

Dumitru Chisăliță: Vom propune un registru public, actualizat periodic, care să arate capacitatea disponibilă și rezervată, stadiul proiectelor și termenele asumate. Vom susține proiectul în Guvern și în Parlament. Obiectivul este clar: mai puțină birocrație, răspundere pentru întârzieri și acces mai rapid la rețea pentru investițiile care se construiesc.