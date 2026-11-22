Fenomenele meteorologice extreme reprezintă un risc tot mai mare pentru transportul internațional de petrol și gaze naturale, putând avaria infrastructura, întrerupe rutele comerciale și afecta securitatea energetică, potrivit unui nou raport al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).

Importanța transportului maritim pentru piețele energetice este semnificativă, relatează Phys. În 2024, aproximativ 40% din aprovizionarea mondială cu petrol brut, 30% din produsele petroliere și 15% din gazele naturale au fost transportate pe apă cel puțin pe o parte a traseului către consumatori.

Transportul maritim de combustibili ar putea crește cu peste 15% până în 2035

Activitatea de transport maritim internațional pentru petrol și gaze naturale ar urma să crească cu peste 15% până în 2035, potrivit scenariului politicilor declarate al AIE. Transportul gazelor naturale lichefiate (GNL) ar urma să înregistreze o creștere deosebit de puternică.

Comerțul maritim cu combustibili s-a extins considerabil în ultimele decenii. Volumele de petrol brut transportate au crescut cu aproximativ 15% din 2000, în timp ce volumele de GNL s-au cvadruplat în aceeași perioadă.

Raportul identifică mai multe riscuri pentru porturile care gestionează petroliere și nave de transport al gazelor naturale, printre care cicloanele tropicale, inundațiile și temperaturile extreme.

Expunerea diferă în funcție de regiune. Aproape toate porturile din Japonia, Coreea de Sud și China care primesc petroliere sunt expuse, în medie, cel puțin o dată la 500 de ani unui ciclon tropical. În Europa, peste 100 de porturi, reprezentând 24% din totalul analizat, sunt vulnerabile la inundații provocate de râuri sau de creșterea nivelului apelor de coastă.

În medie, porturile care gestionează petroliere înregistrează aproximativ 1,5 zile de întreruperi ale activității anual din cauza fenomenelor meteorologice extreme. Evenimentele majore pot însă bloca operațiunile timp de săptămâni sau chiar luni.

Rutele maritime strategice pot fi blocate de fenomene extreme

AIE atrage atenția și asupra vulnerabilităților de pe principalele rute comerciale maritime, în special în punctele strategice de trecere unde există puține alternative de navigație.

Fenomenele meteorologice extreme pot perturba transporturile prin zone precum Strâmtoarea Luzon și Strâmtorile Turcești. Întreruperea traficului poate obliga navele să folosească rute mai lungi, ceea ce crește costurile de transport, consumul de combustibil și emisiile, sau poate opri temporar fluxurile comerciale atunci când nu există alternative.

Probleme similare apar și pe căile navigabile interioare. Nivelurile scăzute ale apei, provocate de secetă, pot limita navigația și cantitatea de combustibil transportată de nave.

Pe fluviul Rin, în zona Kaub din Germania, navigația a fost neviabilă din punct de vedere economic, în medie, aproximativ o lună pe an în perioada 2015-2026. Într-un scenariu climatic cu încălzire accentuată, această perioadă s-ar putea aproape dubla până la sfârșitul secolului.

Insulele mici, vulnerabile din cauza dependenței de importurile de combustibili

Economiile insulare mici sunt expuse unor riscuri deosebit de mari, din cauza dependenței de combustibilii importați și a numărului redus de rute alternative de aprovizionare.

Potrivit analizei AIE, peste 85% dintre economiile insulare mici importatoare de combustibili incluse în studiu depind de combustibili fosili importați pentru cel puțin trei sferturi din producția de electricitate.

Mai mult de 15% dintre insulele analizate au rezerve de combustibil pentru mai puțin de 90 de zile, iar șase dintre acestea dispun de stocuri suficiente pentru numai trei săptămâni.

Pentru reducerea riscurilor, raportul recomandă includerea fenomenelor meteorologice extreme în planurile naționale de securitate energetică, diversificarea surselor de energie și a lanțurilor de aprovizionare, consolidarea infrastructurii portuare și îmbunătățirea sistemelor de avertizare timpurie.

AIE solicită, de asemenea, o cooperare internațională mai puternică și schimburi mai bune de informații pentru coordonarea reacțiilor în cazul întreruperilor transporturilor, în special pe rutele maritime importante și în economiile insulare vulnerabile.

Potrivit agenției, rezistența porturilor, a rutelor maritime și a lanțurilor de aprovizionare cu combustibili va deveni tot mai importantă pentru menținerea unor livrări energetice sigure, în condițiile intensificării riscurilor meteorologice extreme.