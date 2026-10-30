Guvernul discută prelungirea măsurilor de siguranță pe piața energiei și a situației de criză pe piața țițeiului. Care este perioada de aplicare

Executivul are în analiză, vineri, Proiectul de Hotărâre de Guver pentru aprobarea unor măsuri necesare pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi securitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, dar și Proiectul de Hotărâre de Guvern privind prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 782/2026 privind punerea în aplicare a unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică.

Primul proiect prevede constituirea Comandamentul energetic de iarnă pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță și securitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, și principalale obiective.

„Se aprobă prelungirea, până la data de 30 noiembrie 2026, a perioadei în care Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., în calitate de operator de transport și de sistem în domeniul energiei electrice, poate pune în aplicare măsurile de siguranță prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 782/2026 privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică”, arată al doilea proiect.

Proiectele au ajuns pe masa Executivului după ce Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis, prin Hotărârea CNSU nr. 25/2026, prelungirea stării de alertă la nivelul României cu 30 de zile începând din 29 octombrie. Prima zi a stării de alertă energetică din România a fost pe 1 august, după ce, pe 28 iulie, Unitatea 1 de la Centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită din cauza nivelului scăzut al debitului Dunării ca urmare a secetei din bazinul fluviului, urmată și de Unitatea 2, din 13 august.

Potrivit uni informări transmise joi seara de operatorul centralei de la Cernavodă, care asigură în mod normal aproximativ 20% din energia electrică a României, deși există premise, actualele prognoze nu indică îndeplinirea tuturor criteriilor care să permită luarea deciziei de repornire a cel puțin uneia dintre unitățile centralei de la Cernavodă.

Măsuri prelungite pe piața carburanților

De asemenea, Cabinetul Niculescu dezbate și Proiectul de Hotărâre de Guvern privind prelungirea situaţiei de criză pe piaţa țițeiului şi/sau a produselor petroliere, respectiv benzină şi motorină, instituite prin Legea nr. 162/2026 privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuţiei de solidaritate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de protecţie a economiei, populaţiei şi de funcţionare a pieţei energiei.

Prima Ordonanța de Urgență pentru declararea situației de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere a fost adoptată de Guvern, după escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, pentru perioada 1 aprilie 2026 – 30 iunie 2026 și ulterior prelungită.

„Durata situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, respectiv benzină și motorină, instituită potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 162/2026 privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și pentru stabilirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei, se prelungește cu 3 luni, respectiv de la 1 noiembrie 2026 până la 1 februarie 2027”, se arată în proiect.