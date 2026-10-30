Premierul Luca Niculescu, la 11 ani de la Colectiv: „Le datorăm nu numai respect și compasiune, ci și fapte”. Noi demersuri pentru un centru de mari arși în București

Premierul și-a început intervenția printr-un mesaj de comemorare a victimelor incendiului din 30 octombrie 2015, subliniind că responsabilitatea autorităților nu se limitează la omagii și declarații.

„Sunt 11 ani de durere pentru familiile și prietenii celor care și-au pierdut viața”

„Înainte de toate vreau să vă amintesc că suntem în 30 octombrie și astăzi se împlinesc 11 ani de la tragedia de la Colectiv. Sunt 11 ani de durere pentru familiile și prietenii celor care și-au pierdut viața, iar mulți dintre supraviețuitori poartă și astăzi urmele acelei nopți”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a insistat asupra obligației statului de a transforma lecțiile tragediei în măsuri concrete pentru sistemul sanitar.

„Gândurile noastre se îndreaptă către victime, către familiile lor. Le datorăm nu numai respect și compasiune, ci și fapte. Și la 11 ani trebuie să recunoaștem că România mai are multe lucruri de făcut, dar sunt și progrese concrete care au fost făcute”, a afirmat șeful Guvernului.

Centrele de mari arși de la Timișoara și Târgu Mureș, construite, dar încă nefuncționale

În prezentarea stadiului investițiilor în infrastructura medicală destinată pacienților cu arsuri grave, Niculescu a precizat că două dintre centrele promise după tragedia de la Colectiv au fost construite, însă nu au început încă să primească pacienți.

„Centrele pentru mari arși de la Timișoara și Târgu Mure sunt construite, se află în etapa finală de pregătire pentru a deveni funcționale. La București, centrul destinat copiilor de la Spitalul Grigore Alexandrescu este și el într-un stadiu avansat de realizare și trebuie să ne asigurăm că aceste centre pot primi pacienți cât de curând. Și Bucureștiul are în continuare nevoie de un centru modern pentru tratarea adulților cu arsuri grave”, a declarat premierul.

Solicitare către ministrul Sănătății: Demersuri pentru un centru de mari arși destinat adulților

Luca Niculescu i s-a adresat direct ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, cerând pregătirea unui proiect pentru construirea unui centru modern de tratare a adulților cu arsuri grave în București.

„Domnule Ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, așa cum am discutat, aș dori ca anul viitor să începem demersurile concrete pentru construirea acestui centru. V-ați exprimat ieri când a fost inaugurat Spitalul Marius Nasta despre această restanță de suflet, cum i-ați spus. Deci vă rog să lucrați împreună cu domnul Ministru al Finanțelor, care a fost foarte deschis către cooperare anul trecut pentru acel spital, și cu alți colegi pentru a identifica soluțiile și pentru a pregăti un calendar realist”, a spus premierul.

Șeful Executivului a cerut colaborarea dintre Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și celelalte instituții implicate, astfel încât să fie identificate sursele de finanțare și să fie pregătit un calendar de implementare.

Rectificarea bugetară, PNRR și pregătirea pentru iarnă, pe agenda Guvernului

După mesajul dedicat comemorării victimelor de la Colectiv, premierul a prezentat principalele teme ale ședinței de vineri.

„Revenind la subiectele zile, avem spre discuție și aprobare un pachet considerabil de măsuri care să răspundă preocupărilor și cerințelor românilor. Nu putem face totul deodată, cum am mai spus, dar deciziile de azi sunt un pas important. Sunt câteva teme mari pe care le avem în vedere”, a declarat Luca Niculescu.

Șeful Guvernului a enumerat rectificarea bugetară, accelerarea finalizării proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și pregătirea pentru sezonul rece.

„Rectificarea bugetară, accelerarea finalizării PNRR și pregătirea pentru iarnă. Vom rezolva în ședința de guvern de azi problemele urgente de finanțare din sănătate”, a afirmat premierul.